加州全保180萬人註冊創新高 補助措施聯邦是否繼續支持受關注

加州全保登記人數創歷史新高。（加州全保官網）

Stocktonia報導，加州健保 市場「加州全保」（Covered California）創下180萬人註冊新紀錄，約14萬4000人為首次購買者，近90%符合財務補助資格。隨著本月31日開放註冊截止日期臨近，這一數字還可能再攀升，很大一部分原因是強化的補助措施，讓保險計畫更平價。

然而，隨著第二任期川普政府與共和黨全面執政，加上長期對可負擔健保法（Affordable Care Act，亦稱為「歐巴馬健保（Obamacare）」）持反對態度，加州在擴大醫療保險覆蓋率方面取得的進展恐將停止 。

由於野火、禽流感及北加州地震等原因，加州全保延長洛縣、范杜拉（Ventura）縣居民註冊期限延長至3月8日。

加州全保官員目前最關注的是，2021年國會新冠肺炎疫情補助計畫批准的額外聯邦健保補助即將到期。這些補助讓全國，特別是中產階級家庭享有較低保費 ，但共和黨批評這些補助成本過高。柏克萊加大勞工中心研究人員估計，若不續發補助，從2026年起，享受加州全保補貼的參保者保費，平均每年飆升967美元，並有6萬9000名加州人失去保險。

此外，加州還積極推動低收入者的「白卡」（Medi-Cal）擴展計畫，包括涵蓋無合法身分移民等。該計畫每年耗資1610億美元，其中一半由聯邦政府支付。

根據加州全保，接受補助者平均月保費為136美元，其中三分之二每月支付10美元或更少；高收入者保費則較高，例如一個住洛杉磯、年收入20萬美元四口之家，每月需支付銀計畫超過1000美元保費。

雖然聯邦和州補助大幅增加保險援助金額，但保險基礎成本仍持續上揚。加州全保保費2025年平均上漲7.9%，但額外補助讓大多數註冊者免受漲價影響。爾灣加大健康社會行為教授羅比（Dylan Roby）表示，參保者自付費用可能比以往低，但這不意味保費下降，而是州政府或聯邦政府替保人支付更多保費。

川普及新任國會領導人尚未明確表態補助保費的未來，但兩者都想尋求廢除或削弱可負擔健保法。眾議院議長強生（Mike Johnson）承諾對該醫療法案進行「大規模改革」，但尚未提供具體細節。專家認為，共和黨可能會選擇延長補助，避免來自消費者、健保公司、醫院及其他受益方強烈反對，尤其在尚未擴展聯邦醫療補助的紅州。羅比表示，「我不認為共和黨眾議員會願意讓他們選民健保保費全面上揚。」

但消費者權益保護聯盟Health Access California通訊總監蓋許（Rachel Linn Gish）表示，補貼的未來存在不確定性，即使最終獲得續期，仍會影響計畫成本，因保險公司已開始替明年保費進行規畫，且可能將不續補助的風險考慮在內。