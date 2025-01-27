災後防拒保、獲索賠 行家大揭密
26日舉辦的「走出野火陰影」主題社區講座上，四位保險、法律、心理健康和災後重建領域的專家，受邀為受災民眾提供全方位的建議和支持，吸引大批社區居民參與。
華興保險汽車與房屋部門經理Jason Wang表示，申請保險理賠的第一步，是詳細記錄損失，包括受損房屋照片、修繕費用發票以及保險公司的來往通信。針對當前房屋保險行業困境，他提到，由於加州法律規定，受災地區保險公司一年內不得取消或停止續約，許多公司開始選擇退出加州市場，這可能導致未來保費大幅上漲。他建議受保人主動提高自付額以降低保費，並定期維護房屋結構（如清理屋頂、修剪樹枝等），以避免被拒保。此外，大眾在選擇保險時，應兼顧保障範圍與費用，不應過度犧牲保障來節省成本。
接著，方孝偉律師指出，災後法律索賠核心是責任認定，包括電力公司設備故障導致火災、政府機構應對不當，以及土地所有者未能妥善管理火災風險等。他詳細說明火災相關的法律索賠種類，包括人身傷害索賠、財產損失索賠、集體訴訟、針對保險公司不當拒賠的訴訟等。他提醒災民，保存損失證據是保護自身權益的關鍵，例如財物損壞照片、醫療記錄和保險公司書面回應。
在心理健康方面，華埠服務中心專員阮妮娜聚焦如何在災後恢復心理平衡。她指出，媒體和社交平台的情緒性、政治性報導，容易加劇受災者焦慮情緒，因此要學會篩選信息。她建議受災民眾多參與社區活動，尋求專業心理輔導，並與家人、朋友交流，以獲得支持。
羅斯密商會執行長冉瑞宜提到，受災家庭可通過FEMA網站或災難資源中心（Disaster Resource Center）申請個人援助補助金，最高可達4萬3600美元，用於房屋修繕或臨時住房費用。此外，小型企業和個人，還可申請小企業管理局（SBA）的低息災難貸款，金額最高達50萬美元。
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