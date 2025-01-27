災後防拒保、獲索賠 行家大揭密

羅斯密商會執行長冉瑞宜詳細介紹災後重建的政府補助計劃及申請流程。（主辦方提供）

26日舉辦的「走出野火陰影」主題社區講座上，四位保險 、法律、心理健康和災後重建領域的專家，受邀為受災民眾提供全方位的建議和支持，吸引大批社區居民參與。

華興保險汽車與房屋部門經理Jason Wang表示，申請保險理賠的第一步，是詳細記錄損失，包括受損房屋照片、修繕費用發票以及保險公司的來往通信。針對當前房屋保險行業困境，他提到，由於加州 法律規定，受災地區保險公司一年內不得取消或停止續約，許多公司開始選擇退出加州市場，這可能導致未來保費 大幅上漲。他建議受保人主動提高自付額以降低保費，並定期維護房屋結構（如清理屋頂、修剪樹枝等），以避免被拒保。此外，大眾在選擇保險時，應兼顧保障範圍與費用，不應過度犧牲保障來節省成本。

接著，方孝偉律師指出，災後法律索賠核心是責任認定，包括電力公司設備故障導致火災、政府機構應對不當，以及土地所有者未能妥善管理火災風險等。他詳細說明火災相關的法律索賠種類，包括人身傷害索賠、財產損失索賠、集體訴訟、針對保險公司不當拒賠的訴訟等。他提醒災民，保存損失證據是保護自身權益的關鍵，例如財物損壞照片、醫療記錄和保險公司書面回應。

在心理健康方面，華埠服務中心專員阮妮娜聚焦如何在災後恢復心理平衡。她指出，媒體和社交平台的情緒性、政治性報導，容易加劇受災者焦慮情緒，因此要學會篩選信息。她建議受災民眾多參與社區活動，尋求專業心理輔導，並與家人、朋友交流，以獲得支持。