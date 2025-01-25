山火後重建有解 防火預製屋 快速、安全又經濟

防火預製屋外觀簡潔，結構採用鋼製屋頂、水泥板外牆與耐火保溫材料，內部包含完整廚房、衛浴，以及預埋的電線、管道與通風系統，建築規畫符合加州建築標準。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯近期野火頻發，數萬家庭損失慘重，許多居民面臨家園重建挑戰。為應對這一危機，預製屋製造商Alto Housing業者代表趙志翔（Chesley Chao）推出創新解決方案：防火預製屋。這種高效、安全的建築方式，不僅能在四個月內完成搭建，還可作為傳統住宅或附屬住宅（ADU）的理想替代選擇，解決急需住房困境。

趙志翔介紹，這款防火預製屋市內面積為960平方呎，事先在工廠生產線以高品質、高效率的方式完成模塊組裝，再運到現場進行安裝，從工廠生產到現場安裝完工，僅需四個月。預製屋內部採用鋼結構，屋頂為鋼鐵材質，外牆採用水泥板設計，這些耐火材質能有效阻止火災蔓延，保護住戶財產。趙志翔表示，該住宅不僅適合自住，也非常適合作為後院附屬住宅（ADU）出租，為家庭提供額外收入來源。內部設計包含廚房、臥室、客廳和衛浴等。預製屋使用的堅固創新建材，全面符合加州 防火、防震建築標準，並已獲得加州政府的建築許可證。

龍騰建設總裁李冀指出，這款960平方呎的防震、防火屋，以三個集裝箱為結構基礎，外加防火保溫材料、水泥板外牆、鋼製屋頂及混凝土地基。李冀強調，這類住宅適合三口之家，平時可出租，災害時則可作為臨時避難所。

針對受災戶的緊急需求，佳信貸款 總裁劉艷秋介紹，聯邦政府已提供多項援助措施，包括每人770美元的緊急補助金，以及最高50萬美元的房屋重建貸款。該貸款第一年免息，貸款利率不超過4%，最長期限可達30年。此外，自住及租屋者可申請最高10萬美元的貸款，用於購買生活必要物資，利率同樣不超過4%。商業損失者，則可申請最高200萬美元的聯邦中小企業署（SBA）貸款。

劉艷秋指出，火災發生後，部分受災屋主及企業主收到房地產投機者低價購買房產的邀約，這些金額遠低火災前的市價。她建議民眾，透過[email protected]舉報。近期，加州頒布行政命令N-7-25，禁止以低於火災前市價提出購買，保護業主免受掠奪性行為侵害，該禁令有效期至2025年4月14日。當局也警告，火災地區不可哄抬物價，若有受害者，可通過https://dre.ca.gov/Consumers/FileComplaint.html投訴。

此外，劉艷秋提醒，若民眾的火災保險 單以個人名義購買，而同時擁有「生前信託（Living Trust）」，應及時更改保單上名字，將生前信託設為主要受益人。災區居民應按時繳付地稅，但可通過網站（assessor.lacounty.gov/disaster）申請政府補助；經重新評估後，多繳地稅將以信用額度形式退還。

加州亞裔保險與理財專業協會（CAIFPA）副會長游蕙綾（Sammy Yu）指出，傳統木結構建築在山火中易燃，而水泥、鋼筋等不燃材料建築，具有更高的防災韌性。不僅能有效降低火險保費，還可減少災害風險，為房主帶來更多經濟效益。她強調，防火預製屋是兼具安全與經濟的理想選擇。