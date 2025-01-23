我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不想失智？避開這3類常見飲品 連注重健康者都常淪陷

川普接受福斯專訪再度暗示TikTok命運 北京如何接招？

一味節能減碳 加州人電費高其他州2倍

編譯胡立宗／綜合報導
一味節能減碳，加州人付的電費高於其他州2倍。（Edison Company）
一味節能減碳，加州人付的電費高於其他州2倍。（Edison Company）

加州議會立法分析辦公室（Legislative Analyst Office）近日發布報告指出，加州每月家戶平均電價，自2019年以來已經增加47%，主要原因是加州基進（ambitious）的減碳計畫，導致民間電廠大量換用零排放的發電設施。其他因素則為野火風險大增，與電廠負擔的碳交易費用增加。

2019年至2023年間，相對於電價，整體物價增幅為18%，致使加州的電費僅次於夏威夷州，「基本上是其他各州的兩倍」。不過，參加「加州能源平價費率」（California Alternate Rates for Energy，CARE）的低收入戶則可以少付30%至35%的電費。

報告其他重點包括：

加州減少溫室氣體排放的措施，確實領先其他各州，也改善了空氣品質等生活品質。然而，缺點是，生活費用的增加，尤其是電費，還有因為廣設充電站所導致的預算支出。

雖然近期的減排目標，某些已經達成，但要達成遠期目標，代價恐將更高。近期目標為，2030年的溫室氣體排放量較1990年減少40％；遠期目標指，2045年的碳排量低於1990年85%。

另外，加州減排計畫還要求民間電廠在2023年前，將60%的發電量換置為零排放，因此導致PG&E、San Diego Gas & Electric、Southern California Edison將成本轉嫁到消費者身上，家戶電費至少增加5%。

加州 夏威夷州 低收入

上一則

「最浪漫的事」趙詠華 1/25南加獻唱

下一則

洛縣買中位數房 平均月貸5670元 為5年前2倍

延伸閱讀

南加這一城市 宣布不庇護非法移民

南加這一城市 宣布不庇護非法移民
南加火場 為何屋毀樹木在？ 火焰為何繞開樹？

南加火場 為何屋毀樹木在？ 火焰為何繞開樹？

南加大雨將臨恐引泥石流 州長派救災隊守護野火區

南加大雨將臨恐引泥石流 州長派救災隊守護野火區
沒保險也沒經濟援助…洛杉磯野火毀家園 居民面臨雙重打擊

沒保險也沒經濟援助…洛杉磯野火毀家園 居民面臨雙重打擊
李殿邦：捍衛移民權益 應受憲法保護

李殿邦：捍衛移民權益 應受憲法保護
冒充消防員衝洛杉磯火場 俄勒岡州夫婦被捕

冒充消防員衝洛杉磯火場 俄勒岡州夫婦被捕

熱門新聞

為搶奪架上商品，好市多出現顧客大打出手情況。（取自Reddit平台）

太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購

2025-01-19 19:40
捐贈現場「推積如山」的鞋子、衣服，需要的人可隨意領取。（記者邵敏／攝影）

華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」

2025-01-15 15:50
在川普頒發行政令後，一位赴美產子的媽媽表示，「天塌了。」（示意圖，取自Pexels網頁）

川普取消出生公民權 赴美產子華女「天塌了」

2025-01-21 21:46
伊頓野火(Eaton Fire)奪走八旬華裔長者的生命。（災民提供）

八旬上海華翁命喪伊頓野火 科學家兒子提告尋正義

2025-01-20 15:30
1月16日一早，在好市多購買雞蛋的顧客們。（讀者提供）

11→18元 好市多雞蛋限購 價格飆漲 仍引搶購

2025-01-15 20:50
FEMA提供多種申請方式，可通過線上完成。（截圖自disasterassistance官網）

洛縣野火災民可獲得770元補助金 如何申請？

2025-01-15 22:12

超人氣

更多 >
國務院備忘錄：已排定載運難民來美的班機全面取消

國務院備忘錄：已排定載運難民來美的班機全面取消
川普一上班就火速開除逾千前朝官員 包括女司令、名廚

川普一上班就火速開除逾千前朝官員 包括女司令、名廚
打敗好市多、沃爾瑪 這家4度上榜全美最佳超市

打敗好市多、沃爾瑪 這家4度上榜全美最佳超市
川普經濟政策 影響2025社安金的3種方式

川普經濟政策 影響2025社安金的3種方式
Texas Roadhouse這部位牛排 美食達人：值得花的每分錢

Texas Roadhouse這部位牛排 美食達人：值得花的每分錢