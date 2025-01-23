一味節能減碳 加州人電費高其他州2倍

一味節能減碳，加州人付的電費高於其他州2倍。（Edison Company）

加州 議會立法分析辦公室（Legislative Analyst Office）近日發布報告指出，加州每月家戶平均電價，自2019年以來已經增加47%，主要原因是加州基進（ambitious）的減碳計畫，導致民間電廠大量換用零排放的發電設施。其他因素則為野火風險大增，與電廠負擔的碳交易費用增加。

2019年至2023年間，相對於電價，整體物價增幅為18%，致使加州的電費僅次於夏威夷州 ，「基本上是其他各州的兩倍」。不過，參加「加州能源平價費率」（California Alternate Rates for Energy，CARE）的低收入 戶則可以少付30%至35%的電費。

報告其他重點包括：

加州減少溫室氣體排放的措施，確實領先其他各州，也改善了空氣品質等生活品質。然而，缺點是，生活費用的增加，尤其是電費，還有因為廣設充電站所導致的預算支出。

雖然近期的減排目標，某些已經達成，但要達成遠期目標，代價恐將更高。近期目標為，2030年的溫室氣體排放量較1990年減少40％；遠期目標指，2045年的碳排量低於1990年85%。

另外，加州減排計畫還要求民間電廠在2023年前，將60%的發電量換置為零排放，因此導致PG&E、San Diego Gas & Electric、Southern California Edison將成本轉嫁到消費者身上，家戶電費至少增加5%。