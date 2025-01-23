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非裔、拉美駕駛被攔停機率 比白人高30%

編譯胡立宗／綜合報導
加州的非裔和西裔駕駛被攔下的機率比白人高。（示意圖，取自加州公路巡警局網頁）
加州的非裔和西裔駕駛被攔下的機率比白人高。（示意圖，取自加州公路巡警局網頁）

加州族裔暨身分認定建議委員會」（California Racial and Identity Profiling Advisory Board）最新報告指出，2023年間，非裔與拉美駕駛人遭警察攔停的機率較白人高出30%。

報告分析當年的470萬次攔停、539個單位收到的1萬4444件申訴後指出：非裔占加州人口5%，但占攔停總數的12%；拉美裔占人口40%，攔停數占43%；白人占人口33%，攔停數占30%。

不論哪個族裔，攔停後都可能被開罰、警告，或逮捕。非裔、原住民與拉美裔攔停後遭搜索的機率高於白人，但真的發現違法物或證據的機率比白人低；同時，原住民與非裔攔停後開罰機率低於其他族裔，但被捕機率高於其他族裔。

委員會共同主席格雷羅（Andrea Guerrero）告訴雜誌「Governing」，被認定為黑人或拉美的加州青年，開車、騎車、走路遭到攔停的機率高，且被要求同意搜查，或上銬或留置與問話，登記後才能獲釋的比率確實偏高，「這類的攔停搜身已經傷害執法者的聲譽」，只有移風易俗才能扭轉趨勢。

然而，加州最大的警察協會「Peace Officers Research Association of California」駁斥此一報告，認為沒有分析到關鍵訊息，如攔停地區的種族組成、警方在現場執法的目的，以及員警攔停時是否已知駕駛族裔。

協會指出，民選官員如果以此當成立法或預算分配的依據，上述瑕疵將導致傷害社區與警察互信的政策。

加州 非裔 原住民

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