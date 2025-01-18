新社會安全法 加州受益最大

無論是從實際人數還是比例上來看，加州都是美國新社會安全法的主要受益地區。（取自Pexels）

拜登總統日前簽署新社會安全法，將使約280萬美國人每月領取的社安金平均增加360元。而加州 是最大受益地區之一。

舊金山紀事報表示，加州之所以是美國新社會安全法最大受益地區之一，是因為無論是從實際人數還是比例上來看，加州能受益於新法的勞工 比例較高。這些受影響的勞工包括公立學校和社區大學的教育工作者，以及許多警務、消防和其他公共安全工作者。

新「社會安全公平法」（Social Security Fairness Act）廢除了1977年和1983年頒布的兩項減少或取消某些勞工領取社會安全福利 的條款：「暴利消除條款」（Windfall Elimination Provision，簡稱WEP）和「政府退休金抵銷」（Government Pension Offset，簡稱GPO）。這兩項條款針對的對象是從未繳納過社會安全稅金，卻可透過其他方式獲得社會安全福利的勞工，例如許多一生大部分時間都從事公職或是透過配偶獲得福利的人。

在兩黨大力支持下，WEP和GPO兩項條款在2024年12月被廢除，且可追溯回2024年1月。社會安全局表示，目前正在評估該如何實施這項法律。

儘管目前還不清楚加州有多少勞工可受益於WEP和GPO被廢除，但根據統計，加州有約5.7%的勞工從事的工作沒有參與社會安全保障計畫。紀事報表示，這個比例比加州高的只有其他九個州。

新舊法律並不影響1983年之後雇用的聯邦公務員和大部分的州和地方公務員，因為他們都參與了社會安全保障計畫。國會研究處（Congressional Research Service）表示，僅從州和地方公務員這一群體來看，加州2021年約有54%這類勞工沒有參與社會安全保障計畫。全國這一比例只有27%。

加州公務員退休系統（California Public Employees' Retirement System，簡稱Calpers）表示，系統中近30%的在職和退休員工沒有參與社會安全保障計畫，但無法確定究竟有多少人能受益於新法。

然而，許多經濟學家反對廢除條款，理由是能受益於新法的主要是那些已經享有豐厚養老金的勞工，而且國會預算辦公室（Congressional Budget Office）也表示，此舉將使社會安全信託基金提前六個月耗盡。