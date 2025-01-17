State Farm、加州FAIR計畫 災區承保屋最多

分析顯示，在此次洛杉磯山火受災區擁有最多保單的兩家保險公司是State Farm和加州FAIR計畫。（美聯社）

根據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）的分析，在此次洛杉磯山火受災區擁有最多保單的兩家保險 公司是State Farm和加州 FAIR計畫，他們也是專家最擔心若發生嚴重野火可能耗盡資金的兩家保險公司。

透過分析寶馬山（Palisades）、伊頓（Eaton）與赫斯特（Hurst）山火火場的郵遞區號，紀事報發現，這些災區有約20%的房屋投保State Farm，相較整個加州投保State Farm的比例僅14%。投保FAIR計畫的房屋比例約16%，而全州投保FAIR計畫的比例僅5%。此外，加州第二大產物保險公司Farmers在災區的承保比例為12%，Mercury Insurance 為 7%。

災區還有超過3%的房屋投保未經加州認可的剩餘業務保險公司（surplus line insurer）。這類保險公司不受加州條款約束，保費 也不受加州監管。剩餘業務保險在加州很少見，全加州只有不到1%的房屋投保這類保險，但它們的普及率不斷上升，反映出災區屋主在火災發生前就已經很難找到傳統保險。

為了確定每個郵遞區號的投保住宅總數，紀事報綜合了加州保險廳、FAIR計畫和加州剩餘業務保險協會（Surplus Line Association of California）的保單資料。但由於加州2024年的全州以及火災災區的保單總數還未公布，因此紀事報使用2023年的保單數據作為基礎進行分析。

數據顯示，此次洛杉磯災區共有1萬2405棟房屋由FAIR計畫承保，另有3053棟房屋由剩餘業務保險公司承保，分別占全州房屋保單總數的15.8%和3.7%，兩種保險的市場占有率都比上一年增加了三倍多。

對於屋主而言，FAIR計畫和剩餘業務保險都不是理想選擇，因為它們當初是以備用方案的角色被設計出來的，是在屋主無法買到其他保險時的最後選擇。同時，剩餘業務保險因為不受加州法規約束，它的保費比其他保險公司貴得多，而且也沒有加州保險擔保協會（California Insurance Guarantee Association）在背後支持。因此這類保險公司萬一破產，屋主可能無法獲得理賠。

不過，專業批發保險經紀和擔保公司Burns & Wilcox個人險種副總裁蓋特伍德（Bill Gatewood）表示，剩餘業務保險公司破產的情況極為罕見，因為他們的合作對象大多是大型企業集團，例如勞合社（Lloyds of London）或波克夏（Berkshire Hathaway）。