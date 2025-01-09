我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯破壞力最強野火 奧斯卡獎延後宣布入圍名單

波頓：川普欲強取格陵蘭 恐合理化中俄擴張行徑

中頭彩獎金多少？ 官網僅列估值

編譯林思牧／綜合報導
加州彩券局解釋為何每天的獎金數字都不一樣? (calottery.com)
加州彩券局解釋為何每天的獎金數字都不一樣? (calottery.com)

去年12月27日開獎的「兆彩」（Mega Millions），北加州楊木市（Cottonwood）的一間零售商賣出了頭獎（jackpot）彩券。幸運者至今尚未出面認領，但獎金的數額每天在變動。加州彩券局的官員趁機說明一些有趣的實情。

舊金山紀事報報導，當彩券的獎金達到天文數字時，人們很容易認為廣告宣傳的金額是固定的。彩券局的貝克（Carolyn Becker）指出，最終的頭獎金額是一直在變動的。它會根據從彩票銷售到利率等多種因素不斷波動。譬如去年12月27日的頭獎，在開獎當天被確認為12.2億元。

加州彩券局在去年12月27日開獎後公布的結果 (calottery.com)
加州彩券局在去年12月27日開獎後公布的結果 (calottery.com)

然而，在統計了最後的彩票銷售額、並計算了利息之後，第二天早上官方的頭獎金額升至12.69億元。這個增長凸顯了幕後複雜的公式。貝克說：「廣告中所說的獎金只是估計數。我們不斷在跟蹤彩票銷售的情況，但也要考慮利率等的變數，這些變數在每日每夜發生變化，並影響頭獎金額的增長幅度。」

在典型的兆彩抽獎中，來自40多個州的彩票銷售情況受到密切監控。最終的頭獎金額在很大程度上，受到這些銷售數字的影響，但確切的數字直到開獎當晚才會底定。銷售於開票當晚7時45分結束，如果你在晚上7時46分買彩券，它仍然是一張有效的票，但它將進入下一輪抽獎。

彩票銷售的最終總數以及每日利率，在開獎後才能公布，這就是為什麼公布的頭獎金額，通常會在一夜之間發生變化。貝克說：「我們傾向於保守預測，寧願看到獎金增加而不是減少。」

儘管廣告的金額可能引人注目，但它並不一定反映獲勝者能帶回家的金額。獲獎者有兩種領取方式：透過30年的年金支付獲得總頭獎金額，或一次性支付。廣告說的獎金是依據30年的年金支付算出的總數，如果一次性領取，實拿的錢會比廣告說的少很多。

譬如12億6900萬元的頭獎額，是選擇30年分期付款方式的人預計獲得的總獎金，但一次性現金值只有5億7190萬元。貝克指出，彩券局知道並掌控這筆5億7190萬元的款項，這是大多數獲獎者實際獲得的金額。12億6900元這個金額其實還不存在，但會隨著時間的推移而出現。

利率 加州 兆彩

上一則

「一條火龍燒到家旁」亞市進入緊急狀態

下一則

Planet Fitness伸援手 免費開放山火受災戶洗澡充電上網

延伸閱讀

新罕州亞裔女一家4口 聖誕節一氧化碳中毒亡

新罕州亞裔女一家4口 聖誕節一氧化碳中毒亡
兆彩頭獎飆破12億元 彩民排長龍試手氣

兆彩頭獎飆破12億元 彩民排長龍試手氣
新罕州亞裔女一家4口 聖誕節一氧化碳中毒亡

新罕州亞裔女一家4口 聖誕節一氧化碳中毒亡
Mega Millions頭獎12億 南加彩民大排長龍

Mega Millions頭獎12億 南加彩民大排長龍
小費文化變了 逾2/3持負面看法 不喜乾洗店等也索小費

小費文化變了 逾2/3持負面看法 不喜乾洗店等也索小費
三大傑出律師事務所 共享法律服務平台 帕薩迪納隆重開業

三大傑出律師事務所 共享法律服務平台 帕薩迪納隆重開業

熱門新聞

科學家：家中黑色塑膠物危險 立即丟掉

2024-12-31 01:00
Suzanne Tong認為，亞馬遜One Medical線上看診疏失，導致先生死亡。圖為董先生一家合影。（每日郵報取自Suzanne Tong臉書）

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

2025-01-02 16:19
民眾和消防員7日并肩奮戰滅火。（胡其鳴提供）

南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園

2025-01-07 21:51
南加州將於1月7日遭遇劇烈風暴，該風暴可能是本季度最強的一次。圖為示意圖。(Pixabay)

風暴將襲南加 這些地區居民小心

2025-01-06 15:11
許多專家認為，新的美國夢應該是聯排屋（Townhouse），房價負擔低於獨立屋，且維護簡單。圖為奇諾市Town Center附近的一處聯排屋。（記者啟鉻／攝影）

美國夢降級 聯排屋成本便宜、維護簡單成為新選擇

2025-01-02 01:20
47歲的陳國勝（Guosheng Chen，音譯），涉嫌性侵女顧客被捕。（San Mateo County 警局）

加州華男按摩師 對昏迷女顧客性侵、口交……

2025-01-07 14:47

超人氣

更多 >
謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍

謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍
野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險

野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險
今年想退休 15州要準備100萬…存款不夠？可搬到這幾州

今年想退休 15州要準備100萬…存款不夠？可搬到這幾州
今年社安金3項調整 這點對收入增加者不利

今年社安金3項調整 這點對收入增加者不利
山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一

山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一