中頭彩獎金多少？ 官網僅列估值

加州彩券局解釋為何每天的獎金數字都不一樣? (calottery.com)

去年12月27日開獎的「兆彩 」（Mega Millions），北加州 楊木市（Cottonwood）的一間零售商賣出了頭獎（jackpot）彩券。幸運者至今尚未出面認領，但獎金的數額每天在變動。加州彩券局的官員趁機說明一些有趣的實情。

舊金山紀事報報導，當彩券的獎金達到天文數字時，人們很容易認為廣告宣傳的金額是固定的。彩券局的貝克（Carolyn Becker）指出，最終的頭獎金額是一直在變動的。它會根據從彩票銷售到利率 等多種因素不斷波動。譬如去年12月27日的頭獎，在開獎當天被確認為12.2億元。

加州彩券局在去年12月27日開獎後公布的結果 (calottery.com)

然而，在統計了最後的彩票銷售額、並計算了利息之後，第二天早上官方的頭獎金額升至12.69億元。這個增長凸顯了幕後複雜的公式。貝克說：「廣告中所說的獎金只是估計數。我們不斷在跟蹤彩票銷售的情況，但也要考慮利率等的變數，這些變數在每日每夜發生變化，並影響頭獎金額的增長幅度。」

在典型的兆彩抽獎中，來自40多個州的彩票銷售情況受到密切監控。最終的頭獎金額在很大程度上，受到這些銷售數字的影響，但確切的數字直到開獎當晚才會底定。銷售於開票當晚7時45分結束，如果你在晚上7時46分買彩券，它仍然是一張有效的票，但它將進入下一輪抽獎。

彩票銷售的最終總數以及每日利率，在開獎後才能公布，這就是為什麼公布的頭獎金額，通常會在一夜之間發生變化。貝克說：「我們傾向於保守預測，寧願看到獎金增加而不是減少。」

儘管廣告的金額可能引人注目，但它並不一定反映獲勝者能帶回家的金額。獲獎者有兩種領取方式：透過30年的年金支付獲得總頭獎金額，或一次性支付。廣告說的獎金是依據30年的年金支付算出的總數，如果一次性領取，實拿的錢會比廣告說的少很多。

譬如12億6900萬元的頭獎額，是選擇30年分期付款方式的人預計獲得的總獎金，但一次性現金值只有5億7190萬元。貝克指出，彩券局知道並掌控這筆5億7190萬元的款項，這是大多數獲獎者實際獲得的金額。12億6900元這個金額其實還不存在，但會隨著時間的推移而出現。