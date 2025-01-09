聯邦撥款加州1.229億 建充電樁等基建

美國運輸部將撥款1.229億，幫助加州建設六個零排放汽車充電和燃料基礎設施建設。（記者劉先進／攝影）

加州 的聯邦參議員帕迪亞（Alex Padilla）宣布，聯邦運輸部（Department of Transportation）將撥款1.229億，幫助加州建設六個零排放汽車充電和燃料基礎設施建設，其中5590萬用於中型和重型零排放汽車。

這筆資金來自聯邦公路管理局的充電和燃料基礎設施補助計畫。該計畫由「兩黨基礎設施法」設立。充電和燃料基礎設施補助計畫旨在在城市和農村社區（包括市中心和當地社區）的公共區域，戰略性地部署電動汽車（EV）充電基礎設施和其他替代燃料基礎設施項目。

加州能源委員會將獲得近5590萬的資金，用於安裝21個公共充電站和一個氫氣加注站，為中型零排放車和重型半掛卡車提供支持。項目將在加州境內以及加州與內華達州之間的交通繁忙路段，至少部署130個大功率零排放汽車充電端口，為零排放貨運提供支持。帕迪亞與加州國會代表團中的36名同事聯名致信，支持加州能源委員會的申請。

美國運輸部將撥款1.229億，幫助加州建設六個零排放汽車充電和燃料基礎設施建設。（記者劉先進／攝影）

這些撥款中，舊金山環境局將獲得1500萬，用於在公共車庫、停車場和路邊安裝多達300個電動汽車充電端口，主要服務於弱勢群體和其他服務不足的社區。項目將部署二級和直流快速充電器，使全市充電端口總數增加30%。到該項目結束時，金山擁有1275個公共電動汽車充電端口。聖荷西 將獲得撥款1200萬，用於在聖他克拉拉縣服務欠缺的社區安裝電動車 充電站。此外，將在聖荷西和矽谷清潔能源服務區內鄰近城市安裝237個電動車充電端口。在聖荷西，120個電動汽車充電端口將安裝在12個市屬公共圖書館、社區中心和公園。

帕迪亞表示，減少交通領域的排放是實現加州宏偉的氣候和清潔空氣目標的關鍵組成部分。但為了促進零排放轉型，加州必須迅速部署充電和清潔燃料基礎設施，以保持供應鏈的運轉，並改善數百萬加州人的日常通勤。得益於「兩黨基礎設施法案」，這些投資將實現貨運行業脫碳，保護公眾健康，並幫助低收入社區節省能源成本。

帕迪亞一直致力於減少交通和貨運領域的排放。去年，他成功地推動政府出台國家零排放貨運走廊戰略，指導全國部署零排放中型和重型貨運車輛（ZE-MHDV）充電和加油基礎設施。在此之前，他努力呼籲聯合辦公室將部署ZE-MHDV，作為其核心任務的一部分。去年，帕迪亞還宣布充電和燃料基礎設施撥款計畫，總共兩輪資金超3.18億。