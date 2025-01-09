我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯破壞力最強野火 奧斯卡獎延後宣布入圍名單

波頓：川普欲強取格陵蘭 恐合理化中俄擴張行徑

聯邦撥款加州1.229億 建充電樁等基建

記者劉先進／屋崙報導
美國運輸部將撥款1.229億，幫助加州建設六個零排放汽車充電和燃料基礎設施建設。（記者劉先進／攝影）
美國運輸部將撥款1.229億，幫助加州建設六個零排放汽車充電和燃料基礎設施建設。（記者劉先進／攝影）

加州的聯邦參議員帕迪亞（Alex Padilla）宣布，聯邦運輸部（Department of Transportation）將撥款1.229億，幫助加州建設六個零排放汽車充電和燃料基礎設施建設，其中5590萬用於中型和重型零排放汽車。

這筆資金來自聯邦公路管理局的充電和燃料基礎設施補助計畫。該計畫由「兩黨基礎設施法」設立。充電和燃料基礎設施補助計畫旨在在城市和農村社區（包括市中心和當地社區）的公共區域，戰略性地部署電動汽車（EV）充電基礎設施和其他替代燃料基礎設施項目。

加州能源委員會將獲得近5590萬的資金，用於安裝21個公共充電站和一個氫氣加注站，為中型零排放車和重型半掛卡車提供支持。項目將在加州境內以及加州與內華達州之間的交通繁忙路段，至少部署130個大功率零排放汽車充電端口，為零排放貨運提供支持。帕迪亞與加州國會代表團中的36名同事聯名致信，支持加州能源委員會的申請。

美國運輸部將撥款1.229億，幫助加州建設六個零排放汽車充電和燃料基礎設施建設。...
美國運輸部將撥款1.229億，幫助加州建設六個零排放汽車充電和燃料基礎設施建設。（記者劉先進／攝影）

這些撥款中，舊金山環境局將獲得1500萬，用於在公共車庫、停車場和路邊安裝多達300個電動汽車充電端口，主要服務於弱勢群體和其他服務不足的社區。項目將部署二級和直流快速充電器，使全市充電端口總數增加30%。到該項目結束時，金山擁有1275個公共電動汽車充電端口。聖荷西將獲得撥款1200萬，用於在聖他克拉拉縣服務欠缺的社區安裝電動車充電站。此外，將在聖荷西和矽谷清潔能源服務區內鄰近城市安裝237個電動車充電端口。在聖荷西，120個電動汽車充電端口將安裝在12個市屬公共圖書館、社區中心和公園。

帕迪亞表示，減少交通領域的排放是實現加州宏偉的氣候和清潔空氣目標的關鍵組成部分。但為了促進零排放轉型，加州必須迅速部署充電和清潔燃料基礎設施，以保持供應鏈的運轉，並改善數百萬加州人的日常通勤。得益於「兩黨基礎設施法案」，這些投資將實現貨運行業脫碳，保護公眾健康，並幫助低收入社區節省能源成本。

帕迪亞一直致力於減少交通和貨運領域的排放。去年，他成功地推動政府出台國家零排放貨運走廊戰略，指導全國部署零排放中型和重型貨運車輛（ZE-MHDV）充電和加油基礎設施。在此之前，他努力呼籲聯合辦公室將部署ZE-MHDV，作為其核心任務的一部分。去年，帕迪亞還宣布充電和燃料基礎設施撥款計畫，總共兩輪資金超3.18億。

加州 聖荷西 電動車

上一則

老婦遭竊賊設局 女兒透過監視器喝阻

下一則

「少年諾貝爾獎」 南加9華生上榜

延伸閱讀

聖荷西新年後清營地 遊民無處安頓

聖荷西新年後清營地 遊民無處安頓
新年初始不平靜…聖荷西、山景城傳火警

新年初始不平靜…聖荷西、山景城傳火警
聖荷西台灣同鄉聯誼會 新會長狄佩華接棒馬蒨君

聖荷西台灣同鄉聯誼會 新會長狄佩華接棒馬蒨君
聖荷西極地遊戲日 「襪子溜冰」受歡迎

聖荷西極地遊戲日 「襪子溜冰」受歡迎
聖荷西爆入室殺人案 1死1傷 警方初步確認嫌犯為熟人

聖荷西爆入室殺人案 1死1傷 警方初步確認嫌犯為熟人
聖荷西市屬電力公司計畫 或因與PG&E談判突破擱置

聖荷西市屬電力公司計畫 或因與PG&E談判突破擱置

熱門新聞

科學家：家中黑色塑膠物危險 立即丟掉

2024-12-31 01:00
Suzanne Tong認為，亞馬遜One Medical線上看診疏失，導致先生死亡。圖為董先生一家合影。（每日郵報取自Suzanne Tong臉書）

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

2025-01-02 16:19
民眾和消防員7日并肩奮戰滅火。（胡其鳴提供）

南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園

2025-01-07 21:51
南加州將於1月7日遭遇劇烈風暴，該風暴可能是本季度最強的一次。圖為示意圖。(Pixabay)

風暴將襲南加 這些地區居民小心

2025-01-06 15:11
許多專家認為，新的美國夢應該是聯排屋（Townhouse），房價負擔低於獨立屋，且維護簡單。圖為奇諾市Town Center附近的一處聯排屋。（記者啟鉻／攝影）

美國夢降級 聯排屋成本便宜、維護簡單成為新選擇

2025-01-02 01:20
47歲的陳國勝（Guosheng Chen，音譯），涉嫌性侵女顧客被捕。（San Mateo County 警局）

加州華男按摩師 對昏迷女顧客性侵、口交……

2025-01-07 14:47

超人氣

更多 >
謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍

謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍
野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險

野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險
今年想退休 15州要準備100萬…存款不夠？可搬到這幾州

今年想退休 15州要準備100萬…存款不夠？可搬到這幾州
今年社安金3項調整 這點對收入增加者不利

今年社安金3項調整 這點對收入增加者不利
山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一

山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一