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應對抗議 洛加大由軟變硬 似因捐款者撤資

編譯胡立宗／綜合報導
2024年5月1日的紮營情形。（截自 KTLA）
2024年5月1日的紮營情形。（截自 KTLA）

自2024年4月洛杉磯加大(UCLA)校園抗議以巴衝突伊始時，KTLA電視台便追蹤報導。但校方經過半年、直到聖誕節前才依公開資訊申請法規提供抗議、介入與善後的報告，在經過大量刪節的字裡行間，KTLA發現，如果不是捐助者在4月29日表明要撤資，校方可能還不會介入。

事實上，捐款方事後告訴KTLA，他們確實已經修改（捐款）規則。雖然洛杉磯加大已在次日、4月30日派出校警介入，但校方還是因此損失千百萬美元捐款。

自2024年4月30日，KTLA就一直提出公開資料申請（public records request），但校方多次拖延。直到12月18日，校方才提供了一個連結給KTLA，彼端是455頁經過嚴重刪節的報告。KTLA審視內容後提出以下發現：

4月28日，全美校園挺巴挺以抗議愈來愈激烈，洛杉磯加大副校長大迫（Mary Osako）發信通知高階幹部︰「今天真是…（遭刪節）」，並提及洛杉磯加大的透明與人道措施。當時的校長布洛克（Gene Block）回覆︰「我認為訊息正確，應該重視」。

4月29日，布洛克宣布增加安全措施，以對應愈來愈多的肢體衝突。

4月30日，布洛克發信告知教員與校友，Royce Quad的紮營未經許可，某些策略令人震驚與羞辱，洛大校園內的抗議不應該是激進且危害上課的。同日晚間，洛杉磯加大宣布紮營違法，校警開始動手逮人並拆除營區。然而，各方抗議信紛至沓來，一時間洛大成為箭靶。

不過，KTLA卻發現，在4月30日的強勢行動背後，可能有個誘因，因為29日校友與捐款方發信給洛杉磯加大，要求校方慎思對應抗議的作法，且他們已經修改規定，不再將洛大視為捐款對象，「洛杉磯加大現在已經失去我們千百萬元的捐款了」。捐款方事後也證實已經撤資。

當然，校方在抗議期間一直三緘其口，外界也不清楚校方到底要做什麼，只知道布洛克後來退休，獨立審查團11月開始調查，以及12月校警局局長離職。

洛杉磯加大 聖誕節 退休

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