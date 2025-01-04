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涉細菌感染 沃爾瑪召回一款即食西蘭花

洛杉磯訊
沃爾瑪正在全美20個州召回Braga Fresh公司的西蘭花（FDA）
沃爾瑪正在全美20個州召回Braga Fresh公司的西蘭花（FDA）

聯邦食品藥物管理局（FDA）於2024年12月31日發布公告，因隨機檢測中發現李斯特菌汙染，沃爾瑪正在全美20個州召回12盎司袋裝洗淨即食Marketside西蘭花，涉及集團1000多家商店。這項產品由總部位於加州索萊達（Soledad）的Braga Fresh公司供應。

Braga Fresh公司在召回通知中表示，德州衛生與公眾服務廳在一間沃爾瑪門店進行隨機抽檢時，發現了潛在的汙染問題。在該店的多個樣本中，有一個樣本檢測結果呈陽性，顯示可能含有李斯特菌。

被召回的Marketside西蘭花產品的最佳食用期限已於2024年12月10日過期。雖然該產品目前已不在商店上架銷售，但Braga Fresh公司提醒，部分消費者可能將產品冷凍保存以備日後食用。

截至目前，尚未收到與召回產品相關的疾病報告。李斯特菌感染可能引發嚴重健康問題，尤其對老年人、孕婦、免疫力較弱者和新生兒危害更大。感染症狀包括發燒、劇烈頭痛、頸部僵硬、噁心、腹痛及腹瀉等，嚴重情況下可能導致流產或死胎。

Braga Fresh公司建議消費者立即停止食用相關產品，並將其妥善丟棄。如有疑問，可於周一至周五上午8時至下午4時期間致電877-456-7445，或通過電子郵件聯繫[email protected]

檢測 沃爾瑪 加州

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