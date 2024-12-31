加州明年最低工資16.5元 40縣市或地區更高

加州最低工資將自2025年1月1日起增至每小時16.5美元，有至少40縣市或地區高於此一水準。(取自Pexels)

自2025年1月1日起，加州最低工資(minimum wage)由每小時16元調高為16.5元，適用於未受特定行業或地區更高最低工資覆蓋的雇主。

其中，2024年4月1日起，速食餐飲業員工的最低工資提高為20元，部分醫療保健工作者的最低工資則於同年10月16日提高至25元。此外，一些城市和縣的最低工資高於州的標準，依據柏克萊加州大學 維運的城市和縣最低工資清單，至少40縣市或地區的最低工資高於16.5元。

其中，最低工資最高的是西好萊塢(West Hollywood)的19.65元，比2024年調高0.57元；調幅最大的是貝爾蒙(Belmont)，調增0.95元，達18.3元，為加州第八高。

加州產業關係署(Department of Industrial Relations)指出，大多數加州雇主需遵守聯邦及加州的最低工資法；地方政府（例如城市和縣）則可制定更高的最低工資標準，近年來已有許多城市通過提高最低工資的條例，相關資訊可至柏克萊加大勞工 中心查詢。不過，產業關係署表示，未監控或核實這項清單，僅提供公眾參考。

當不同法規之間有衝突時，雇主必須遵循對員工最有利的標準。因此，由於加州的法律要求高於聯邦標準(自2009年以來一直是7.25元)，所有受聯邦和州法律規範的加州雇主必須支付州法規定的最低工資，除非其員工依加州法律豁免。同樣，若地方政府規定的最低工資高於州或聯邦標準，員工須獲得地方工資。

產業關係署表示，部分情況可豁免適用最低工資法，包括外勤銷售人員、雇主的父母、配偶或子女，以及經州學徒標準局正式登記的學徒。此外，學徒工（無年齡限制）在第一份160小時的相關工作中，工資可低於最低工資的85%。

對於身心障礙者或受庇護工坊、康復機構等非營利組織雇用的勞工，有特殊許可證可允許支付低於法定最低工資的工資，但該許可僅有效期限制。

產業關係署強調，成人與未成年員工的最低工資標準沒有區別；最低工資是雇主的義務，任何協議（包括集體談判協議）均不可以減免。此外，雇主也不得將員工的小費計入支付最低工資的義務中。

產業關係署指出，若雇主未依規定給付最低工資，員工可採取三種方式提出法律申訴，以追回工資及相關賠償和罰金，包括：1.向勞工局的工資申訴裁決單位，提交個人工資申訴；2.使用仲裁等替代爭議解決系統（若勞動合同允許或要求)；3.提出法院訴訟。