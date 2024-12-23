我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一打12元」聖誕前蛋價飆 好市多、華人超市都漲

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

新「檸檬法」元旦上路 或影響消費者權益

編譯胡立宗／綜合報導
各家車廠在2018年與2021年間的檸檬比。（CARS Foundation）
各家車廠在2018年與2021年間的檸檬比。（CARS Foundation）

加州1970年代實施的「檸檬法」（lemon law）要求車廠負責維修、更換消費者買到的故障車，但是2023年通過的新法，將增加消費者提告的難度，加上加州最高法院認定，就算在保固期內，二手車也不能比照檸檬法，因此在議會通過補救法案前，買車者最好多加留意。

檸檬法正式名稱為「Song-Beverly 消費者保固法案」，但因為檸檬常用於形容故障車，因此有了檸檬法的別稱。依照目前的檸檬法，新車在保固期間發生問題，車主可以要求廠商換新或退錢，途徑可以是提告或仲裁。

另外，還在保固期間的二手車，新車主也能沿用保固條款要求同等待遇。但最高法院去年對一起2021年的訟案卻做出不利消費者的裁定，認為車廠不需對轉賣後的車輛履行保固責任，固然案主Mariana Alvarado Rodriguez非常不滿，但對General Motors卻是一大福音。

加上檸檬法相關訴訟大幅增加，議會去年以Assembly Bill 1755修改檸檬法，要求車主只能先循仲裁，明文通知車廠，要求車廠退款或換新，並在調解失敗後才能提告。固然加州各級法院的「檸檬案」持續增加，2022年至2023年更由1萬5000件增至2萬2000件，但新制的規定確實對消費者更為不利。

雖然州長紐森在去年9月簽署新法時，附加了議會必須另增購車保障的但書，但議會在休會前都沒有定案，2025年重開後明顯趕不上1月1日的第一階段實行期，能不能趕上4月1日的第二階段，還在未定之天，CalMatters強調，2025年購車者必須非常小心。

最後，美國車在加州的「檸檬比」遠高於外國車，也是令人擔憂的部分。「CARS Foundation」的統計顯示，檸檬比最高的General Motors，每賣出78台就會有1件「檸檬訴訟」，相對於Toyota Motor的2029：1，CalMatters說，難怪美國車廠會更歡迎新的檸檬法。

而就算新法制定後，車廠可以決定是遵守舊規，或是新規。但「消費者汽車可靠與安全度」（Consumers for Auto Reliability and Safety）的Rosemary Shahan告訴CalMatters，檸檬比本來就極低的外國車廠，應該還是會選舊制，美國車廠就很難說了，消費者選新車或二手車必須考量的變數更多。

加州 二手車 紐森

上一則

報告：南加160萬無證客將成驅逐目標 當地經濟恐受創

下一則

大提琴家朱亦兵自喻太陽使者：音樂的文化交流是直接的 彷彿陽光直射

延伸閱讀

花銷可達六位數 加州越來越多屋主 安裝這設施

花銷可達六位數 加州越來越多屋主 安裝這設施
新聞眼／保障網路隱私 加州「刪除法案」2026上路

新聞眼／保障網路隱私 加州「刪除法案」2026上路
多次延期後 加州鄧金斯蟹商業捕撈1/5起有限制開放

多次延期後 加州鄧金斯蟹商業捕撈1/5起有限制開放
優勝美地麥賽德河乾涸 州府究因

優勝美地麥賽德河乾涸 州府究因
可愛萌樣破功 研究報告：地松鼠是兇猛掠食者

可愛萌樣破功 研究報告：地松鼠是兇猛掠食者
加州客家會年末感恩 黃永鉅連任會長

加州客家會年末感恩 黃永鉅連任會長

熱門新聞

科技富豪艾利森(Larry Ellison，右)與華裔妻子朱凱倫(Keren Zhu，音譯)2022年觀看在加州舉行的BNP網球公開賽男單決賽。(美聯社)

從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？

2024-12-22 14:43
司法部（DOJ）19日發布消息，稱在南加州僑界活躍的旅美大陸導演孫耀寧（Yaoning“Mike” Sun）「非法充當中國間諜」被捕。圖為孫耀寧（右三）參與導演的南加地區華人春晚。（本報資料照片）

助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕

2024-12-19 14:21
「丁胖子廣場」附近一個家庭旅館內，有華人上吊自殺。（取自X）

蒙市家庭旅館華人上吊 房東推門驚見慘狀呼「救命」

2024-12-17 20:53
1960年後出生者，要到67歲才能領取全額社安退休金。圖為示意圖。（pexels）

2025社安退休金計畫 有幾項改變

2024-12-15 19:19
一名男性華人12月15日在蒙市家庭旅館上吊自殺。(記者邵敏／攝影)

南加這些華人老移民凄慘 自殺、無居所、吃免費食物

2024-12-18 21:06
2020年9月，南加非法大麻農場七名亞裔當場被人槍殺。（Fox電視台）

南加非法大麻農場血腥屠殺 7亞裔命喪荒野 警公布細節

2024-12-19 15:38

超人氣

更多 >
從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？

從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊

華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊
百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄

百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄
雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先

雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先