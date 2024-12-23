新「檸檬法」元旦上路 或影響消費者權益

各家車廠在2018年與2021年間的檸檬比。（CARS Foundation）

加州 1970年代實施的「檸檬法」（lemon law）要求車廠負責維修、更換消費者買到的故障車，但是2023年通過的新法，將增加消費者提告的難度，加上加州最高法院認定，就算在保固期內，二手車 也不能比照檸檬法，因此在議會通過補救法案前，買車者最好多加留意。

檸檬法正式名稱為「Song-Beverly 消費者保固法案」，但因為檸檬常用於形容故障車，因此有了檸檬法的別稱。依照目前的檸檬法，新車在保固期間發生問題，車主可以要求廠商換新或退錢，途徑可以是提告或仲裁。

另外，還在保固期間的二手車，新車主也能沿用保固條款要求同等待遇。但最高法院去年對一起2021年的訟案卻做出不利消費者的裁定，認為車廠不需對轉賣後的車輛履行保固責任，固然案主Mariana Alvarado Rodriguez非常不滿，但對General Motors卻是一大福音。

加上檸檬法相關訴訟大幅增加，議會去年以Assembly Bill 1755修改檸檬法，要求車主只能先循仲裁，明文通知車廠，要求車廠退款或換新，並在調解失敗後才能提告。固然加州各級法院的「檸檬案」持續增加，2022年至2023年更由1萬5000件增至2萬2000件，但新制的規定確實對消費者更為不利。

雖然州長紐森 在去年9月簽署新法時，附加了議會必須另增購車保障的但書，但議會在休會前都沒有定案，2025年重開後明顯趕不上1月1日的第一階段實行期，能不能趕上4月1日的第二階段，還在未定之天，CalMatters強調，2025年購車者必須非常小心。

最後，美國車在加州的「檸檬比」遠高於外國車，也是令人擔憂的部分。「CARS Foundation」的統計顯示，檸檬比最高的General Motors，每賣出78台就會有1件「檸檬訴訟」，相對於Toyota Motor的2029：1，CalMatters說，難怪美國車廠會更歡迎新的檸檬法。

而就算新法制定後，車廠可以決定是遵守舊規，或是新規。但「消費者汽車可靠與安全度」（Consumers for Auto Reliability and Safety）的Rosemary Shahan告訴CalMatters，檸檬比本來就極低的外國車廠，應該還是會選舊制，美國車廠就很難說了，消費者選新車或二手車必須考量的變數更多。