治癒加州╱愛不褪色 華翁守護失智妻16年

吳祝愛娟需要24小時細緻的照護，吳宗錦雇用三名護工，分早、中、晚班照顧妻子。（受訪者提供）

東芬蘭大學的研究指出，每三名為阿茲海默症 患者提供照護的家庭成員中，就有一人長期受抑鬱症狀影響。南加亞凱迪亞市華人吳宗錦是個例外。照顧妻子吳祝愛娟（Alice）逾16年，並未讓他陷入負面情緒，反而加深了他對連結和陪伴理解；儘管這段旅程充滿挑戰。

吳宗錦與本報的訪談在晚上9點後，這是他唯一的空檔時間。76歲的吳宗錦每天從早上7點忙到晚上9點，他笑言：「感覺自己從來沒有退休過」。

雇3名護工24小時照料 積蓄將耗盡

吳宗錦每天下午帶吳祝愛娟Alice去院子裡曬太陽。（受訪者提供）

75歲的吳祝愛娟，是美國近700萬名阿茲海默症患者之一。她的病情如今已至最後階段，需要24小時細緻的照護，單靠一個人根本無法應付。吳宗錦雇了三名護工，分早、中、晚班工作，高昂的照護費用幾乎耗盡了他們的儲蓄和退休金 。

阿茲海默症協會的報告指出，在阿茲海默症的晚期，當大腦中負責運動控制、協調和認知功能的區域受到損害時，患者可能會喪失基本的活動能力，例如吞嚥或翻身。運動功能的喪失會增加患者面臨血栓、皮膚感染和敗血症等身體併發症的風險。

「每隔1.5到2個小時需要翻身以此，同時還要拍背、按摩，讓身體的血液可以循環。」吳宗錦說，由於吳祝愛娟無法吞嚥，如果口腔中積聚的唾液過多，就可能堵塞喉嚨導致窒息，需要隨時清理。「一刻也不能放鬆」。

除了滿足吳祝愛娟的基本照護需求，吳宗錦每天還要帶去院子裡曬太陽、呼吸新鮮空氣；每天通過胃管(G Tube)餵兩三次蔓越莓汁，以減少膀胱感染風險；每月安排兩次按摩療程促進血液循環。

在吳宗錦的悉心照顧下，吳祝愛娟雖常年臥病在床，無法行動也不能說話，但身體狀況卻很好，看上去也比實際年齡年輕很多——只不過滿頭銀髮而已。

文化和情感是亞裔 照護者最大動力

「我現在最擔心的問題，就是我比她先走。」吳宗錦說，他想盡最大努力，陪伴Alice走完人生最後一段。所以最近幾年，他開始用心鍛煉身體，每晚9點到睡前的這段空閒時間裡，騎運動腳踏車、做引體向上、慢跑....而由於多年側身攙扶吳祝愛娟下樓，吳宗錦患有嚴重的脊柱側彎，外出需依靠拐杖行走。

2022年發布的一項對加州灣區亞裔失智症照護者的研究顯示，亞裔群體比一般人口更有可能成為家庭照護者，主要原因在於孝道、愛或家庭責任感，這些文化和情感因素成為他們承擔照護重擔的動力來源。

數千個家庭受此影響。阿茲海默症協會的數據顯示，從2000年到2018年，從2000年到2018年，亞裔人口中因阿茲海默症死亡的人數增幅最大，達746%。

「兒子們擔心我太辛苦，提議將Alice送去照護機構，但我不願意。」吳宗錦說，陪伴讓生命變得更有意義。自己照顧妻子，還能有一種陪伴的感覺，起碼人在身邊，隨時可以見到她，若有緊急情況也能第一時間處理。

支持吳宗錦堅守這份責任的，還有他對婚姻的信念。「中國人比較傳統，而我又是傳統中的傳統。我認為夫妻應該分享一切，包括生命和人生體驗。」

「她認不出兒子 但她一直都認得我」

去年感恩節，吳宗錦注意到，吳祝愛娟Alice已經不認得兒子了。「雖然她失智多年，但以前每次兒子們回來看我們，她都會笑，但去年見到兒子時，她臉上已經沒有高興的表情了。」

「但她一直都認得我」，吳宗錦說。他的堅定來自於：每天早上7點，當他走進Alice的房間來接夜班護工的班時，Alice就會從之前哼吟不安的狀態中平靜下來。「只要聽到我的聲音，馬上就安靜下來了，護工可以作證！」