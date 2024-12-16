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不到10元鵪鶉蛋零食 勾起華人童年回憶

記者王若然／洛杉磯報導
9.49元一包的鵪鶉蛋。（記者王若然／攝影）
9.49元一包的鵪鶉蛋。（記者王若然／攝影）

加州好市多近日新上架的一款零食在華人社交媒體上被火熱討論。這是一款即食鵪鶉蛋，一袋售價9.49元，內含54個。不少華人討論，味道就像小時候在國內吃的滷蛋零食，勾起童年回憶。

這款即食鵪鶉蛋位於好市多的亞洲食品區，而非零食區。一包售價9.49元，各地區好市多售價可能略有不同。這款零食其實不是新品，最先是在澳洲好市多上市，上市後爆紅。最近才來到南加州的好市多店面。一上架，就在華人社交平台掀起熱議。有不少華人認為，這款鵪鶉蛋味道好吃，特別像小時候在中國大陸吃的「鄉巴佬」滷蛋零食。並且54個鵪鶉蛋一袋不到10元，可謂物美價廉。

這款鵪鶉蛋一袋裝有兩款口味，一種顏色較深的是滷味，味道偏甜；一種顏色較淺的是鹹香味，味道偏鹹。每個鵪鶉蛋都是獨立真空包裝，是去皮的，直接撕開就能吃，很適合攜帶。根據這款鵪鶉蛋的外包裝，鵪鶉蛋被滷熟後再加以烘烤來鎖住味道。口感上外皮較Q彈，裡面的蛋黃則軟密鹹香。

從熱量上來看，這款鵪鶉蛋也屬於較健康的食品。根據其外包裝，每七個滷味鵪鶉蛋的熱量為110卡路里，每七個鹹香味鵪鶉蛋的熱量為100卡路里，是款熱量較低的小零食。

這款鵪鶉蛋品牌為「The Snak Yard」，包裝上寫著中國製造（「Product of China」）。網路資料顯示，「The Snak Yard」所生產的多款零食其實是好市多的「常客」，其中包括有機紅薯條，有機蘑菇干，以及棗加核桃仁，鹹蛋黃魚皮，鳳尾魚小吃等。

對於這款零食，華人消費者多是正向評價。有人說，「開車回家路上20分鐘吃了十個。」「根本停不下來。」還有人說，「好吃，一天炫（吃）一袋。」「像小時候吃的鄉巴佬滷蛋，好吃的。」「好吃，必須買。」不過也有消費者認為，「不是很好吃，包裝的確是屬於質量好的，不過如果外出爬山啥的，用來充飢墊一下還是可以的。」還有人評價，「個人覺得不好吃，跟橡皮一樣！」「太貴了，這個價格我情願吃牛肉乾。」

除了華人社交平台，在美國TikTok上這款產品也吸引不少博主評測。一位名叫Michelle k的亞裔博主稱，「我在好市多找了一個小時才找到。」她說，「大概10元一袋，裡面有54個鵪鶉蛋，絕對很值。」「如果你喜歡鵪鶉蛋，絕對要衝。」

一袋中有兩種口味。（記者王若然／攝影）
一袋中有兩種口味。（記者王若然／攝影）
這款產品在華人社交平台口碑不錯。（小紅書截圖）
這款產品在華人社交平台口碑不錯。（小紅書截圖）

好市多 華人 加州

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