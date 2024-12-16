零排放車輛市場 各縣偏好品牌不同

Waymo的整個車隊，都是捷豹（Jaguar）的I-PACE車款。 (waymo.com)

在加州 銷售的零排放車輛一共有127個車款，電動車占大多數。但有些車款在某些縣份特別暢銷，形成一個奇特的偏好現象。

舊金山 紀事報報導，加州能源委員會（California Energy Commission）剛發布的今年頭三季零排放車輛ZEV（zero-emission vehicle）銷售報告，所用的資訊來自加州汽車監理所DMV。數據顯示，特斯拉 的Model Y和Model 3兩種車款占掉了ZEV市場的40%以上。剩下的是由42家製造廠生產的125種車款分占。

在加州的每個縣份，特斯拉的前述兩款都是市占率最高的，但其他的車款在某些縣特別受歡迎，大幅超過全加州的平均值。以艾爾杜拉多縣（El Dorado County）為例，特斯拉的網路卡車（Cybertruck）那九個月的ZEV市占率為4.6%，比全加州的2.9%多出許多。

對舊金山而言，富豪（Volvo）的Polestar 2受許多居民心儀。在聖塔克拉拉縣（Santa Clara County），捷豹（Jaguar）的I-PACE銷量在今年大增。不過這不是一般縣民喜歡購買，而是自駕計程車公司Waymo今年一共買了超過2000輛。

其他對非特斯拉ZEV 有明顯偏好的縣，包括普盧馬斯縣(Plumas County)賣出很多日產聆風(Nissan LEAF) 。印宇縣(Inyo County)有許多居民購買豐田（Toyota）RAV4 Prime。

雖然大多數縣都有自己特有的小眾品牌，但阿拉米達（Alameda）和蘇拉諾（Solano）等縣，則對特斯拉汽車表現出壓倒性的偏好。事實上，特斯拉占據了加州 58 個縣中 15 個縣的過半數ZEV，也就是加州有超過四分之一的縣，特斯拉銷量超過50%。特斯拉最大的愛好者是聖荷昆縣（San Joaquin）、格倫縣（Glenn）和宇巴縣（Yuba）。2024 年頭三季，這些縣中特斯拉銷量至少占 ZEV 市場的57%。