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好市多鬆餅尺寸縮水 單價更高？

洛杉磯訊
在Reddit論壇，一名好市多會員分享兩盒各六個的鬆餅被替代為一盒八個包裝的鬆餅。（Reddit網站截圖）
在Reddit論壇，一名好市多會員分享兩盒各六個的鬆餅被替代為一盒八個包裝的鬆餅。（Reddit網站截圖）

好市多麵點減量加價的數字遊戲開始？近日在Reddit網站，有用戶發現好市多的鬆餅（Muffin，另稱馬芬）包裝從兩盒12個鬆餅9.99美元，變成一盒8個鬆餅6.99美元，乍看之下每個鬆餅單價依然是0.874美元，但按重量計算，新包裝的價格更高。此舉引發討論，有消息人士稱，未來好市多麵點在配方和尺寸上，會有新調整。

根據Parade網站報導，在Reddit論壇的一篇文章提到，一名好市多會員分享在好市多發現的鬆餅價格變化，原本兩盒各六個的鬆餅包裝，售價為9.99美元；現在替代為更小的八個鬆餅包裝，售價6.99美元。乍一看，似乎仍然以每個鬆餅0.874美元左右的價格出售，但如果按重量算，就會發現新的八個包裝鬆餅的價格更高。有Reddit用戶指出，原本每盒鬆餅重量是35盎司，售價為4.995美元（即9.99除以2），相當於每盎司是0.143美元。新的鬆餅為31盎司每盒，售價是6.99美元，每盎司是0.23美元。換句話說，新鬆餅每盎司單價，貴了約60%。

鬆餅不僅價格上漲令人失望，一些品嘗過新鬆餅的顧客稱，它們的尺寸比舊鬆餅小，只有原來的70%大小，且味道也不如舊鬆餅好。新的鬆餅更乾，味道更淡，且很容易碎。

但也有人喜歡新包裝，原因是八個鬆餅的分量更適中，不會造成浪費，且新包裝還提供藍莓和奶油、巧克力、檸檬覆盆子和肉桂片多個口味選擇，每盒價格僅為6.99美元。對剛進入好市多世界的人來說，這個價格仍然很划算。

根據Delish網站報導，Reddit上的一名網友稱，他最好的朋友之一是好市多麵包師，曾透露好市多麵點未來不僅是尺寸變化，且食譜可能不同。

好市多並未對此做出回應。

好市多 食譜

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