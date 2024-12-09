我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高空活春宮 女蹲駕駛艙門口「離譜行為」全被錄下

紐約市長亞當斯想繞過市議會 改變「庇護城市」法案

好市多餐廳禮卡 賺優惠享好康

編譯陳盈霖／綜合報導
好市多餐廳禮卡售價低於面額標出實質價值。（好市多官網）
好市多餐廳禮卡售價低於面額標出實質價值。（好市多官網）

年底佳節來臨，意味著在享受著美好時光的時候，也無可避免的在「如何送禮給親友」上絞盡腦汁，烹飪網站Allrecipes建議好市多Costco）出售的餐廳禮卡（Restaurant Gift Cards）是不錯的選擇之一。

為何要在好市多購買餐廳禮卡？該網站指出，首先它具有成本效益，這些禮卡的售價，通常低於其實際價值。例如一張價值100元的Mother's The Steakhouse餐廳禮卡，在好市多可用80元買到。

另一好處是，好市多禮卡有很多以小面額卡片出售，如上述的Mother's禮卡實際上是兩張50元的卡片，並非一張100元卡片，可以一組兩張送人，也可分送給兩名親友。對許多人來說，這是非常適合用於裝在聖誕襪中的小禮物。假設聖誕襪裡有一張15元的Subway禮卡，過完節日後發現自己不想去買菜，這張卡片便派上用場，相當實惠。

不僅如此，Allrecipes副總編輯歐布萊恩（Devon O'Brien）指出，「好市多的禮卡不僅提有許多全國性連鎖餐廳，還可挑選自己喜愛的本地餐廳，購買的同時也能支持本地商家，可說一舉兩得。」

好市多 Costco

上一則

IKEA小型賣場 12月9日在亞凱迪亞開幕

下一則

聖塔安那焚風來了 大洛杉磯地區戒備

延伸閱讀

好市多買餐廳禮卡 超值還有這好處

好市多買餐廳禮卡 超值還有這好處
未檢驗冷凍雞肉曾流入南加好市多 當局籲勿食用

未檢驗冷凍雞肉曾流入南加好市多 當局籲勿食用
好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金

好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金
好市多買鞋開盒飄惡臭 遭質疑舊換新｢太噁了」

好市多買鞋開盒飄惡臭 遭質疑舊換新｢太噁了」
申請好市多商品試用員 可獲現金回餽

申請好市多商品試用員 可獲現金回餽
前白宮國安顧問歐布萊恩會台駐美代表俞大㵢 收賴清德賀川普函

前白宮國安顧問歐布萊恩會台駐美代表俞大㵢 收賴清德賀川普函

熱門新聞

南加大資料照片。（美聯社）

這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回

2024-12-06 16:21
華人鞠女士的掛飾引起鄰居不適，但受訪人表示對掛飾代表意義不清楚。（圖／受訪者提供）

文化差異 華人門前掛飾遭對街鄰居投訴

2024-12-01 11:40
部分地區好市多因沒有限購，一些民眾甚至買了滿滿一購物車。（小紅書截圖）

Costco限購寶可夢卡牌 二手價飆破百美元

2024-12-08 01:20
專家認為，菠菜不能重新加熱食用，恐滋生致命細菌。圖為示意圖(Pexels)

這些常吃食物不能重新加熱食用 恐滋生致命細菌

2024-12-05 17:08
擁有多張信用卡可能有助提高信用分數，但並不一定適合所有人。（Unsplash/Avery Evans)

不能多也不宜少 該持有幾張信用卡最划算？

2024-12-01 22:49
網名psychoz28的好市多員工，分享退貨奇葩事件。（psychoz28抖音）

好市多千元玩具 買了10年「孩子長大不再需要」退貨

2024-12-03 01:20

超人氣

更多 >
「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了

「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了
南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪

南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪
川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟

川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟
瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了

瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了
綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊

綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊