好市多餐廳禮卡 賺優惠享好康

好市多餐廳禮卡售價低於面額標出實質價值。（好市多官網）

年底佳節來臨，意味著在享受著美好時光的時候，也無可避免的在「如何送禮給親友」上絞盡腦汁，烹飪網站Allrecipes建議好市多 （Costco ）出售的餐廳禮卡（Restaurant Gift Cards）是不錯的選擇之一。

為何要在好市多購買餐廳禮卡？該網站指出，首先它具有成本效益，這些禮卡的售價，通常低於其實際價值。例如一張價值100元的Mother's The Steakhouse餐廳禮卡，在好市多可用80元買到。

另一好處是，好市多禮卡有很多以小面額卡片出售，如上述的Mother's禮卡實際上是兩張50元的卡片，並非一張100元卡片，可以一組兩張送人，也可分送給兩名親友。對許多人來說，這是非常適合用於裝在聖誕襪中的小禮物。假設聖誕襪裡有一張15元的Subway禮卡，過完節日後發現自己不想去買菜，這張卡片便派上用場，相當實惠。

不僅如此，Allrecipes副總編輯歐布萊恩（Devon O'Brien）指出，「好市多的禮卡不僅提有許多全國性連鎖餐廳，還可挑選自己喜愛的本地餐廳，購買的同時也能支持本地商家，可說一舉兩得。」