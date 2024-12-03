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年輕人抖音直播 傳遞節慶氛圍

記者張庭瑜╱好萊塢報導
活動現場，不少年輕觀眾利用抖音等直播平台，將好萊塢聖誕遊行的精彩瞬間實時傳遞給線上觀眾。（記者張庭瑜/攝影）
活動現場，不少年輕觀眾利用抖音等直播平台，將好萊塢聖誕遊行的精彩瞬間實時傳遞給線上觀眾。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯好萊塢聖誕遊行12月1日盛大舉行，華人社團帶來的精彩演出成為活動中的亮點，吸引大量華人觀眾熱烈回響。現場多位觀眾表示，能在美國這項具有悠久歷史的節慶活動中看到豐富的中華文化元素，讓人倍感自豪。

一對華人老夫妻早早到場，他們表示，參加好萊塢聖誕遊行已經成為每年的固定行程，「能在這裡感受到熱鬧的節慶氣氛」。還有許多年輕人利用抖音現場直播，讓無法到場的親友也能透過網路感受活動的熱鬧氛圍。

多年來參與遊行的陳小姐表示，雖然遊行內容每年大同小異，但她仍樂此不疲來現場觀賞，她認為這是一項象徵節日歡慶的重要活動。一位帶著女友首次觀賞遊行的年輕觀眾則透露，他自己雖來過多次，但這次特意帶女友前來體驗節日氛圍，「一起共享這種文化交流的感覺非常特別」。

除了觀眾的熱情參與，活動中還有眾多華人志工為遊行順利舉行提供支持。一位負責現場協調的劉先生指出，雖然遊行路線安排得很流暢，但廁所數量不足的問題對志工執勤造成了一定困難。

值得一提的是，華人社團在遊行隊伍中展示的大熊貓造型氣球吸引了大量目光，許多觀眾看到後驚喜不已，紛紛拍照留念。

華人武術表演以其行雲流水的動作、剛柔並濟的拳法以及氣勢磅礴的刀劍棍術，展現中華武...
華人武術表演以其行雲流水的動作、剛柔並濟的拳法以及氣勢磅礴的刀劍棍術，展現中華武術的力與美。（記者張庭瑜/攝影）

華人 好萊塢 氣球

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