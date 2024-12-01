我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭驚爆20萬逃兵 有部隊全員「人間蒸發」媒體曝光防線慘況

新研究稱麥當勞在加州最受歡迎 In-N-Out粉絲表示不服

如何提高信用評分？分析師傳授小技巧

編譯陳盈霖／綜合報導
擁有多張信用卡可能有助提高信用分數，但並不一定適合所有人。（KTLA）
擁有多張信用卡可能有助提高信用分數，但並不一定適合所有人。（KTLA）

KTLA 5電視台報導，擁有多張信用卡可能有助提高信用分數，但並不一定適合所有人。FICO信用評分主要基於五種類別：付款紀錄（35%）、欠款金額（30%）、信用史（15%）、新增信用卡（10%）及信用組合（10％）。

當擁有超過一張信用卡時，第二類「欠款金額」可能會受益，因為相比欠款總額，信用機構可能更關注持卡者的信用卡額度使用率（credit utilization），意即所使用信用卡總額度的百分比。擁有多張信用卡會增加可用的額度，只要支出不增加，信用卡額度使用率就會下降。

舉例來說，某人持有一張1萬元額度信用卡，刷了3000元，信用卡額度使用率為30%。若某人持有兩張信用卡，每張額度1萬元，兩張卡共刷4000元，信用卡額度使用率為20%。對信用機構來說，雖然第二人總欠款更高，但因分散於兩張信用卡上，信用卡使用率較低，風險相對小。

若因多張信用卡增加消費額度導致消費增加，則申請多張信用卡可能非明智之舉。Bankrate資深行業分析師羅斯曼（Ted Rossman）建議將信用卡使用率保持在30%以下。根據最新Experian報告，信用評分在800至850之間者，其信用卡額度使用率僅為7%。

理想的信用卡數量取決於消費習慣與財務目標。羅斯曼說，對許多人而言，三至四張是個不錯的數量，但僅一張信用卡也能建立良好信用。

Experian研究顯示，2023年美國消費者平均持有3.9張信用卡，低於2017年的4.2張，但800分至850分FICO信用評分人群，平均擁有4.8張信用卡。

短期內申請多張信用卡恐非明智行為。羅斯曼說，「新增信用卡」選項占FICO評分10%，同時申請多張信用卡可能會讓持卡者看起來像高風險借款人。Bankrate建議，每次申請信用卡至少相隔90天，六個月更佳。

此外也需考慮消費行為，若無法有條理管理多張信用卡還款日期，則可能帶來麻煩。羅斯曼建議「信用卡最好立即還清。」

許多美國人喜愛信用卡的主要原因之一是獎勵機制。根據Ipsos民調，71%受訪者擁有帶獎勵或現金回饋功能信用卡，68%喜愛使用信用卡，因可獲得積點或獎勵，不同信用卡提供不同優勢，有些適合旅遊，有些適合在特定店內消費。

若不再需要某張信用卡，最好是保留而非取消。FICO評分會考量信用史，較長的信用史相較更有利。然羅斯曼說︰「消費者本身的條件不會因信用評分從800提高到840而更好。」這意味著若信用評分已達優秀門檻，不用為了想提高幾分而申請更多卡。

信用卡 民調 會考

上一則

研究：南加房租只增不減 2026年前漲幅趨緩

下一則

史瓦辛格遭炸彈威脅 警方證實虛驚一場

延伸閱讀

購物「先享受、後付款」超爽？隱藏3大風險

購物「先享受、後付款」超爽？隱藏3大風險
冒充大學理事會來電 假供SAT資料真詐財 家長考生勿上當

冒充大學理事會來電 假供SAT資料真詐財 家長考生勿上當
詐騙ing／「中國公安」辦案？華裔婦人遭騙200萬

詐騙ing／「中國公安」辦案？華裔婦人遭騙200萬
改用現金…持「西瓜卡」不能搭日本熊本縣公車及鐵路了

改用現金…持「西瓜卡」不能搭日本熊本縣公車及鐵路了
餐廳的人情味

餐廳的人情味
憂心自己財務狀況？ 快檢視這五個評估指標

憂心自己財務狀況？ 快檢視這五個評估指標

熱門新聞

被害人張小夏，生前曾帶著四個孩子在外旅行。（社群媒體）

40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃

2024-11-27 15:46
2025年起，好市多將全面停止銷售所有圖書類商品（本報檔案照）

明年起 好市多這個商品專區將消失

2024-11-30 17:17
暴力男被乘客五花大綁在座位上。（ABC 7電視台截圖）

飛洛城航班 男子怒踢座位 被乘客用膠帶五花大綁

2024-11-27 16:58
左圖為A先生面簽被行政審查要求補件的審理單，右圖為A先生免面談被拒並通知轉面談確認信。（圖／A先生提供）

中國公民H1-B身分回鄉 折騰2個月才返美

2024-11-25 01:19
中國品牌華萊士開啟「闖美」之旅，在南加華人聚集的核桃市開啟了其北美第一分店。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱10元3漢堡 它進駐南加 華人大排長龍

2024-11-28 15:26
爾灣楊先生27日去當地好市多購物，卻發現雞蛋貨架「空空如也」。（楊先生提供）

加州雞蛋短缺 好市多也沒 原因是...

2024-11-28 18:21

超人氣

更多 >
老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀

老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀
明年起 好市多這個商品專區將消失

明年起 好市多這個商品專區將消失
黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多

黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多
中午來拿便當「下午人就走了」台灣高齡社區的孤獨死衝擊

中午來拿便當「下午人就走了」台灣高齡社區的孤獨死衝擊
美髮費用5年漲27%「打理門面」一次500元…傷不起

美髮費用5年漲27%「打理門面」一次500元…傷不起