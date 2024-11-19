法廊快報／人行道20呎內禁停 各地最晚元旦實施

明年元旦起，斑馬線20呎內不得停車。（本報資料照片）

加州 2023年通過的「日光法案」（daylighting law）規定，為了確保駕駛能夠清楚看到人行道上的狀況，因此距離人行道20呎內不得停車，但是各縣的實施日期自行決定，但不能晚於2025年1月1日。

NBC News指出，聖地牙哥 縣明年1月1日開始實施，初期會先宣導幾個月，然後才會開罰，罰款金額由各地決定。聖地牙哥市11月初已經開始在路口劃設禁止停車紅線，其他地方則依自訂的期程劃設。

對於某些事故頻發的社區，此一規定無異於福音天籟。以Linda Vista來說，汽車、卡車每天在街道穿梭，Fulton Street與Lavant Street的交叉口長年以來險象環生。

住在當地超過40年的John Barrett說，路上沒有「STOP」標誌，車子往往停得非常靠近斑馬線，加上駕駛往往不會減速，一旦被車遮住的行人冒出來，就很可能發生事故，妻子Gabriella就說自己目睹好幾次驚險場面。

Gabriella說，主因還是人口增加得很快，建築工地又很多，停車位又不夠。

稱為日光法案的Assembly Bill 413號修正案正是因此而出現，寓意白天光線較好看得更清楚，同時為了淨空人行道周邊的視野，禁止在20呎內停車，不管是不是有劃紅線都可以開罰。

非營利組織Circulate San Diego的代理執行長Jeremy Bloom表示，過去十年過馬路的行人死亡數愈來愈多，部分原因是車子愈做愈大，速度也愈來愈快，實施日光法案才能保護性命。