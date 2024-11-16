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加州10月失業率上升 高於全國1.3%

洛杉磯訊
加州按照高、中、低技術含量劃分缺口最大的前五類工作。（加州就業發展廳提供）
加州按照高、中、低技術含量劃分缺口最大的前五類工作。（加州就業發展廳提供）

加州就業發展廳（CA EDD）15日公佈加州失業率報告。洛杉磯縣、橙縣和聖地牙哥縣10月份的失業率均高於2023年同期。加州10月份的失業率比全國平均高出1.3個百分點。

洛杉磯縣今年10月的失業率升至5.9%，高於9月份的5.8%，更比2023年的5.3%高出0.6%；橙縣10月失業率為4.1%，與9月持平，但比2023年的3.9%提高了0.2%。

全州10月份的總體失業率5.4%，高於9月的5.3%，也比2023年10月的5.1%提高了0.3%。而全國來看，10月的總體失業率為4.1%，與9月持平，但高於一年前同期的3.8%。加州10月份的失業率比全國高出1.3%。

聖地牙哥縣10月份的失業率為4.7%，比今年8月提高了0.2%，也比去年同期的4.3%提高了0.4%。但在9月至10月間，聖地牙哥縣的非農業就業機會增加1萬2200個，政府部門就業人數增幅最大。

加州就業發展廳的報告同時指出，目前加州根據高、中、低技術含量劃分各有五類工作缺口較大，高技術含量的前五行分別為軟件設計（有將近26萬個工作職位）、運營總監（有將近24萬8000個職位）、執照護士（約23萬4000個職位）、會計（約15萬1800個職位）、市場調查與分析（約13萬個職位）；中等技能前五行分別為大型卡車司機（約27萬1400職位）、教育助理（約20萬個職位）、出納（約19萬5700個職位）、醫務助理（約18萬3000個職位）、護士助理（約17萬4000個職位）；低技能前五行分別是護工（約162萬6000個職位）、快餐店員工（約103萬4000職位）、收銀員（約68萬3400個職位）、貨運工人（57萬個職位）、倉庫管理員（約52萬4000個職位）。

加州 就業 聖地牙哥

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