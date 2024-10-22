吳韋霖勤健身 堅持每天吃一餐

康普頓聯合學區警局局長吳韋霖。（記者啟鉻／攝影）

吳韋霖（William Wu）出生在台灣，擔任南加 康普頓聯合學區 警局局長多年；華人社區一些活動上，時常能看到他的身影。吳韋霖平時喜歡健身和研究飲食營養，多年來每天堅持只吃一頓正餐。他說如果營養熱量足夠，一天一次正餐就足夠。

吳韋霖說，當初加入警校培訓，教官告訴新學員，穿警員制服一定要整潔得體，因為這代表政府。他還說，「爸爸曾是軍人，就經常說，穿制服不整齊、邋遢，還不如不穿！」因此每當在公開場合見到吳韋霖，都能感覺到他穿的警服很合體且精神抖擻，既有執法者的威嚴，也充滿力量。

吳韋霖平時很注意鍛鍊身體，多年下來，身體硬朗的他，爆發力驚人。他說，做警察20多年，擔任局長也有10多年。做執法人員健身非常重要，因為不僅全身攜帶警械武器裝備有幾十磅重，在追捕犯人時，還要快速跑動。沒有過硬身體，是無法完成這項工作的。在警校培訓時，就要求學員能夠抬起體重165磅的傷者，並送至安全地區。

吳韋霖表示，健身也是保護自己。現今社區治安較亂，警察執勤時，常遇到各類犯罪活動。一旦遇到犯罪分子，就要有足夠力量快速壓制對方，將其繩之以法，這是每名執法者的責任。他認為，相比平時鍛鍊，攝入食物營養也很重要。如果飲食習慣不好，吃下過多熱量的食物，通過鍛鍊也消耗不掉，身體就會肥胖。

他說，平時就餐，比較注重蔬菜、雞肉、牛肉、馬鈴薯、蕃薯。健身要多吃蛋白質，如雞肉、瘦牛肉、雞蛋都很好。他堅持一日一餐，就是午餐，夠一天消耗的熱量就可，零食吃的也很少。他從七年前開始保持一日一餐的習慣，起初身體不適應，但過一段時間就好了，感覺身體輕鬆有活力。

吳韋霖補充，他這麼做是有科學依據。一些美國、英國科學家研究顯示，即使人類很高級，但身體機能也屬動物。野外動物不會一早醒來就要去吃早飯，而是餓的時候去獵食，吃完後玩耍休息，也不一定要保證一日三餐。因此一日一餐，中午吃的很好有足夠營養，晚上就不會餓。七年前，他因為工作壓力大，平時不注意飲食健康和鍛鍊，身體開始發胖。他認為不能這樣繼續下去，於是查閱很多有關健康營養資料，發現一天吃一頓正餐，對身體健康很有效果，有人稱之為「勇士 餐（即Warrior Diet）」。