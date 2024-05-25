紙質車牌 一般有效期限僅90天

臨時車牌通常最多90天有效期。（DMV）

橙縣 紀事報報導，車輛行駛於加州 道路上，都需臨時或永久車牌，然有人在公路上發現，許多臨時車牌過期很久後仍存在。加州汽車管理局（DMV ）表示，通常臨時車牌（temporary license plates，TLPs）在客戶收到永久車牌前，或銷售日期後最多90天內有效，但某些情況下准予延期。

一般來說，大量使用臨時車牌的多為新車，新車在駛離車廠時需持有效車牌，故經銷商登入DMV資料庫，會在防風雨紙上列印出臨時紙質車牌掛在售出的車上。

DMV發言人奧羅克（Chris Orrock）在電子郵件上指出，臨時車牌90天的到期日會顯示在車牌上，但在某些情況下可以延長。他說，從DMV得到標準永久車牌需四至六周，若因某種原因無法在此期限內拿到金屬車牌，可於線上或至DMV辦公室申請延長紙質車牌使用時間。

奧羅克說，現在申請個性化車牌可能需八個月，因此若購買新車，且想擁有個性化車牌，可能會先拿到紙質車牌，再拿到金屬車牌，最後才有上面打上駕駛選擇字樣的個性化車牌。

犯罪份子也無法再使用所謂的經銷商車牌（dealer plates）駕車上路，因警察、犯罪目擊者和自動車牌辨識器（automatic-license-plate readers）能幫助找到他們。與此同時，車牌上沒有正確貼上年度註冊貼紙者，更易被警方攔下。