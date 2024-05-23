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加州房屋保費前五名 洛城占三區

編譯組／綜合報導
專家表示，保費上漲的部分原因可能是自然災害而失去房屋的風險，以及更換住所成本。(圖取自State Farm保險公司官網)
專家表示，保費上漲的部分原因可能是自然災害而失去房屋的風險，以及更換住所成本。(圖取自State Farm保險公司官網)

「舊金山紀事報」分析加州數據顯示，加州屋主每年可能支付1000元以下至超過1萬元以上的費用，替房屋投保，很大程度取決於房子所在的居住地點。

在加州最知名郵遞區號、比佛利山莊90210地區，是加州排名前十名支付最多保險區域、平均每年支付近1萬元房屋保險。根據「Zillow」數據，當地典型房屋價值約為550萬元、約為全加州平均房價的七倍。

「舊金山紀事報」首次整理加州十大家庭保險公司費率資料，這些數據來自加州保險部門，僅包含2023年或2024年提高費率的保險公司資料。

加州房屋保費最高的前五個郵遞區號，依次為洛杉磯郵遞區號91302、平均保費1萬835元；舊金山郵遞區號94105、保費1萬719元；洛杉磯郵遞區號90210、保費9882元；聖地牙哥郵遞區號92067、保費9717元；洛杉磯郵遞區號90265、保費9540元。

每家保險公司報價可能差距甚鉅，較低的平均保費可能並不代表一家保險公司、比另一家保險公司便宜，保險費用取決於公司保單地區與承保房屋類型。

專家表示，保費上漲的部分原因可能是自然災害而失去房屋的風險，以及更換住所成本。2020年伍德沃德火災(Woodward Fire)發生之後，馬林縣北部地區被認為是風險較高地區，屋主每年平均支付約6000元保費，其為聖拉菲(San Rafael)以南12英里處的一般房屋保費的兩倍多、為中谷地區房屋保費的近六倍。

在加州房價最高的阿瑟頓(Atherton)，屋主平均每年支付約5145元保費。

其他影響房屋保險成本因素，還包括房屋年齡、屋主是否已採取措施降低野火風險。

雖然保險費用對許多加州人來說，可能相當高，特別是考量到野火風險、通貨膨脹與高物業重置成本(high replacement costs)，導致保費費率上漲，但加州屋主長期以來支付的保費，其實低於其他容易受到自然災害影響的州，例如佛羅里達州與路易斯安那州。2021年，佛羅里達屋主平均支付2437元家庭保費；加州屋主平均支付1403元、略低於全國平均1411元。

然而，近年來加州物價上漲快速，預計保費還會持續上揚。2024年3月，加州兩家最大家庭保險公司「State Farm」與「Farmers Insurance Group」，分別將保費提高20%與15%。保險產業代表指出，即使在通貨膨脹及野火風險之後，加州家庭保險價格相對較低，也導致保險公司無法獲利，迫使部分公司離開加州。

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