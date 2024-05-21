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華婦租霸 1年嚇跑3名分租客 房東興訟驅離

錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些

小費激戰 「自願給」變成「一定要」

記者楊青/洛杉磯報導
加州不少餐飲商家的小費已從傳統10%改為18%起跳。（記者楊青/攝影）
加州不少餐飲商家的小費已從傳統10%改為18%起跳。（記者楊青/攝影）

巧立名目的額外收費在南加州、尤其在華人聚居的聖蓋博谷並不普遍，但近年範圍不斷擴大、比例不斷升級的小費支出卻讓人頭疼。不少華資餐飲業者表示，頭疼的不僅是消費者，商家內部也因為加州越來越強的小費規定，讓員工之間產生不少矛盾。

羅蘭岡陳先生一家春假去拉斯維加斯，在星巴克的電腦下單時，不填寫小費一欄，帳單怎麼都通不過。陳太太感慨，現在一些簡餐和飲品店設立小費，實在始料未及，商家硬性收取小費，更是讓人跌破眼鏡。

美國餐飲和服務長期以來形成小費文化約定俗成，餐飲服務小費以10%起跳，正常且認為公平的小費比例為15%，服務超好給20%，服務優秀且客人樂意則小費無上限。曾有不少華人留學生表示，他們曾拿過客人20元的小費，非常難忘的記憶。不少民眾表示，美國的小費文化本來是對優良服務給與的感謝和回饋，曾幾何時「自願給」現在變成了「一定要」，小費市場如八國混戰，業主與消費者認知落差加劇。

聖蓋博谷年輕上班族Kevin劉表示，他常年一周起碼有三頓外食，通常都是簡餐，自己到食品台前取食，服務生不會到桌子來送吃送喝，「我從小受的教育，是只有坐下來吃飯，服務生到你的桌前點餐，送菜收拾一整套，才給小費」，但現在，現在不少連鎖簡餐店的付費電腦上都設定了自帶（Build-in）小費欄。他說，現在每次外食，連10%左右的銷售稅，加上20%的小費，往往要多花30%。

在聖蓋博谷有多家分店的艋舺台菜館東主Golden唐表示，事實上小費不斷升級不僅讓消費者抱怨，對餐飲商家也造成不少困惑，尤其在加州，由於法律規定小費專屬於服務生，責任重大的經理人員、從早到晚辛苦勞作的廚師都無法分享，無端造成員工之間關係緊張甚至對立。經營餐館多年，他表示，雖然經理和大廚的工資比較高，但現在加州勞工工資不斷上漲，加上小費比例較大幅度升高，很多人都寧願做服務生，而不做管理和廚房。

Golden唐也認為，不斷升級的小費和附加費確實對民眾的消費意願產生無形壓力，讓本來已艱難經營的餐飲商家雪上加霜。

不少民眾近年感覺到疫情前後的外食消費變化。（記者楊青/攝影）
不少民眾近年感覺到疫情前後的外食消費變化。（記者楊青/攝影）

加州 聖蓋博 華人

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