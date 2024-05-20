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連鎖店華資業者 低聲嘆：負擔不起

記者李怡、張庭瑜／綜合報導
快餐廳最低時薪上調，華埠傳統餐廳雖豁免，但已有業者表示受新法波及經營困難。（記者李怡／攝影）
快餐廳最低時薪上調，華埠傳統餐廳雖豁免，但已有業者表示受新法波及經營困難。（記者李怡／攝影）

加州新法（ AB1228） 於4月初生效，要求全加州速食店員工最低時薪提高到每小時20元，自法案生效以來，加州快餐店員工時薪全美最高，已有華資業者受到衝擊。而其他多數餐館雖豁免於新法，如一些港式茶餐廳、點心、麵包餅店等，但經營上仍受波及。

舊金山一家由華人經營的連鎖快餐店，須遵從新法調漲員工時薪。這位業主表示，20元時薪成為工資標準，讓本就招工難的情況變得更難。這家快餐店位在華埠，不便具名的業主補充說，自疫情以來，店內招工就很難，且因遊客和金融區的上班族都還沒有完全回歸，生意冷清，難以維繫，現在員工時薪上調，經營餐廳的成本，讓我們負擔不起。

快餐廳最低時薪上調，華埠港式茶餐廳和餅家獲豁免。（記者李怡／攝影）
快餐廳最低時薪上調，華埠港式茶餐廳和餅家獲豁免。（記者李怡／攝影）

同樣位在華埠的一家餐館不在新法適用範圍內，而餐館內的服務員Joyce樂見新法加薪。她表示，上調時薪，是對工作者生活的基本保障。她表示，在舊金山這樣的城市生活，交通住房生活物價的成本都很高，如果沒有工資上調，在這個城市很難待下去，如果餐廳服務員們都離開了，華埠的生意會更難做，招工難的問題會進一步加劇，供需不平衡的情況下，基礎勞工薪資可能會更高。

加州各地方政府可自行立法設定其最低工資。目前舊金山的最低工資已提高至每小時18.07元，今年7月起將上漲至每小時18.67元。但AB 1228規定任何縣政府，不能自行通過針對快餐店員工而設定的最低工資額，必須來自AB 1228法案新成立的快餐委員會訂立。可享有每小時20元最低工資的快餐店員工的快餐店，必須是連鎖性，在全國至少有60家連鎖分店。

小型快餐店 工資成本增40萬

此法生效後預計全州有50萬快餐店員工的工資獲益，並預計一家小型的快餐店在新法下，要比之前多付約40萬元的工資成本。也有一些華埠快餐店的老闆表示，已經削減員工的工作時間或裁減員工等不同方式，抵消提高的工資支出。

位於洛杉磯的台菜餐館「隨便生活館」，多年來飽受房租、食材價格上漲等因素影響，但憑藉著道地的風味與用心的服務，還是成功建立忠實顧客群，並維持著一定的營業額。然而，面對最低速食業工資調漲，餐館負責人Alex十分憂心。

大型餐飲業或可裁員因應

他表示，餐飲業本來就面臨招工困難，因為工時長、工作辛苦、小費收入不穩定，導致許多人寧願轉向其他行業，即便是資深廚師也紛紛轉行。如今最低時薪大幅調升，更讓餐飲業雪上加霜，完全無力招募及留住員工。

同時，Alex指出這項措施將造成餐飲業與政策的嚴重衝突。大型連鎖餐飲企業或許有能力透過裁員、改用1099稅表合約工等方式因應，但對中小型餐館而言，只能被迫跟進調薪，但卻難以在菜單價格上完全反映成本上漲，面臨經營困境。Alex舉例，薪資成本上漲30%，意味著菜單價格也須調漲30%才能彌補，但這樣的漲幅消費者很難接受，最終只會讓餐廳生意更加艱困。

面對這些衝擊，Alex認為餐飲業唯有轉型突破，否則將難以為繼。像是發展多元化經營、延長營業時間、提供更多元商品選擇等，都是可能的因應之道。同時他也指出，即便是標榜高單價的餐廳，也須透過更精簡的人力配置、跨區域的店面布局來分散風險。然而，轉型也需要審慎評估投資與收益，對許多規模較小的餐館而言，或許並沒有太多本錢去嘗試。

加州 華埠 舊金山

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