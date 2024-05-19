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空拍屋頂決定是否續保 保險公司新做法

編譯廖宜怡／綜合報導
愈來愈多產物保險公司使用空拍照來決定是否承保房屋，屋頂狀況通常是棄保主因。（取自Pexels）
愈來愈多產物保險公司使用空拍照來決定是否承保房屋，屋頂狀況通常是棄保主因。（取自Pexels）

個人理財網站NerdWallet表示，部分屋主可能因為一罕見理由收到產物保險公司不再續保的通知：空拍照片顯示，您的房屋屋頂狀況很差。

許多收到這類棄保通知的屋主第一個反應是憤怒，認為自己受到保險公司非法監視。然而，保險專家表示，這種作法是合法的，從某些方面來看也不是前所未有的事。

美國產物保險協會（American Property Casualty Insurance Association）個人險種副總裁派斯摩爾（Bob Passmore）稱，查看空拍照決定是否續保一棟房屋，「只不過是保險公司採用另一種方法進行一直在做的事罷了」。

NerdWallet指出，檢查房屋是「核保」（underwriting）流程的一部分，保險公司透過這個流程評估投保人提出索賠的可能性。過去，大部分房屋保險檢查都是派人親自到府進行的，可能是開車經過投保人房屋拍照，或進入屋內進行徹底檢查。

儘管保險公司還在使用上述方法來檢查房屋，但有愈來愈多業者已採用空拍這種更便宜、更有效的方法。對於不獲續約的屋主來說，保險公司這項作法感覺像是違法行為。

美國消費者聯盟（Consumer Federation of America）保險部總監海勒（Doug Heller）說：「科技方式的存在，並不代表它可以或應該在消費者沒有受到保護的情況下被使用。在消費者不知情、更別說是不同意的情況下收集圖像，的確是有問題的。」

保險公司研究房屋空拍照，是為了找出未來可能導致索賠的問題，危險訊號包括院子裡有垃圾和瓦礫、橫伸在屋頂上的樹幹和樹枝、彈跳床或游泳池等，但他們最注意的問題是屋頂狀況。

保險經紀人希克森（Alaina Hixson）表示，由於屋頂經年累月受天氣的破壞，而且更換成本昂貴，因此是客戶索賠的主要項目。保險公司會檢查屋頂衛星圖像，看是否有破損或長有青苔，如果有這類問題，可能導致房屋不獲保險公司續約。

海勒說：「如果收到不續保通知，務必立刻聯絡保險公司詢問原因。如果保險公司使用空拍影像查看房屋狀況，可要求查看這些影像，並確認拍攝時間。」

希克森表示，圖像可能是六個月前拍的，當時屋頂上可能有伸出的樹幹，如果屋主能證明樹幹已經被修剪掉了，保險公司通常會願意配合屋主的請求。

保險 棄保

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