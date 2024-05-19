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UCLA校長布洛克 被要求5/23到國會聽證

編譯胡立宗／綜合報導
飽受抨擊的洛杉磯加大校長布洛克。（取自UCLA網頁）
飽受抨擊的洛杉磯加大校長布洛克。（取自UCLA網頁）

自從2023年底以巴發生衝突後，美國校園內的挺以挺巴勢力就開始較勁，只是到了2024年4月後，暗鬥便成為明爭，各大校園都成為抗議示威的戰場，加州大學也不例外。特別是4月30日發生暴力衝突的洛杉磯加大（UCLA），其校長布洛克（Gene Block）之後變成為各方箭靶，反以反巴的都要譴責。

最新發展是，北卡選出的共和黨籍聯邦眾議員佛克斯（Virginia Foxx）要求布洛克23日赴國會參加眾院「教育與勞動委員會」（Committee on Education and the Workforce）的聽證，說明在校園反猶事件中，他與洛杉磯加大管理層為何毫無作為。

身兼該委員會主席的佛克斯近來動作頻頻，不斷傳喚大學校長到國會備詢，布洛克只是她的最新目標之一。佛克斯在給加州大學領導層的信中並且要求，校方必須提供「據稱為」校園內反猶行動的所有相關文件、通話紀錄與保全錄影。

佛克斯還說，她對洛杉磯加大的漠視與輕忽感到無比錯愕，校園內的反猶暴力正在發生，但UCLA校方卻允許校園變成對猶太裔學生極度惡意的修羅場，導致學生、教職員與相關人士遭受攻擊與騷擾。

不過，洛杉磯每日新聞指出，究其本質，包括布拉克在內的洛杉磯加大教職員都是兩面不討好，挺以的要罵、挺巴的罵更凶。支持以色列的勢力批評，布拉克與UCLA消極因應反猶仇恨行為。支持巴勒斯坦的則批評校方為何要強力清除抗議營區，而且訴求始終未獲正面回應，即校方撤除對親以勢力的投資。

曾經一度揚言譴責布拉克的洛杉磯加大學術參議會也是雷聲大雨點小。要求表決譴責案與布拉克下台的支持者多，但是真的到要不要付諸行動時，參議會成員卻跟消了風一樣，過半多數反對譴責案。不過布拉克原本就計畫到7月任期屆滿就離開，沒有譴責案只是讓他剩下的任期安靜一些。

同時，回顧4月30日衝突現場，確實親巴人士占據校園理虧在先，但發動攻擊的卻是親以人士。而猶太團體「Jewish Federation of Los Angeles」事後強調，攻擊只是少部分人的惡行，不代表猶太人社區與價值觀。只是該團體一樣批評布拉克，並要他與猶太社區領袖共商，「畢竟校方已經坐視（猶太）學生惶惶不安好幾個月了」。

洛杉磯加大 猶太 加州大學

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