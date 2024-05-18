橙縣整頓遊民有成 5年僅增7%

儘管面臨疫情和經濟的嚴峻挑戰，橙縣通過建設臨時庇護所、提供服務、區域合作等多項舉措，五年來將無家可歸者增幅控制在7%，優於周邊地區和全加州，但仍需增加經濟適用房供給、簡化審批流程，進一步緩解無家可歸危機。（abc7電視台）

南加橙縣 （Orange County）近日公布2023年遊民 人數統計結果，儘管比2021年時增加28%，但比2019年疫情 爆發前僅多了7%，表現優於鄰近縣市。當地官員認為，這證明過去五年為解決遊民問題所做的努力取得成效。

自2018年起，橙縣著手清理聖安娜河床（Santa Ana Riverbed）沿岸的營地，並向聯邦法院提起訴訟。在過去五年中，橙縣不僅建立多個臨時庇護所，還推動心理健康服務和外展活動，協助遊民重返社會。此外，在與洛杉磯縣、聖地牙哥縣、聖伯納汀諾縣及河濱縣等鄰近縣比較後，橙縣在這五年中的表現更為積極。

橙縣護理協調辦公室主任Doug Becht提到，2023年的遊民人數達到7322名，但橙縣在控制此問題上相比其他縣表現突出。橙縣主管Andrew Do也表示，鑑於新冠疫情的影響，數據顯示橙縣在對抗遊民問題上相對成功。

前斯塔梅沙（Costa Mesa）市長兼縣委Katrina Foley指出，目前遊民永久安置面臨的主要挑戰是永久性住房短缺。她計畫推動聯邦政府增加經濟適用房的撥款，以幫助遊民從過渡中心遷入永久住房，這將有助於釋放更多臨時庇護所的床位。

縣首席執行官Frank Kim強調，由於遊民常在不同城市及縣之間移動，地區合作對於解決無家可歸問題至關重要。該縣還建立了遊民資料庫，為制定更精準的政策提供了依據。

官員們分析認為，近期遊民增加主要源於通膨導致的升息，推高了租金和抵押貸款成本。他們希望今年的通膨率能達到2%的目標，住房負擔將得以改善，緩解遊民危機。

儘管面對挑戰，橙縣在增加收容床位和保障性住房方面取得顯著進展。自2019年以來，該縣已建立61個緊急避難所，新增約3000個床位。自2018年以來，已建成1364套保障性住房，為遊民提供了更多的安身之地。然而，要從根本上解決無家可歸問題，還需加大對經濟適用房的發展力度。