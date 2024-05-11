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處理學運不力 加大800教職員要求UCLA校長下台

編譯胡立宗／綜合報導
圖為UCLA教職員在4月時聲援學生的情形。（取自Daily Bruin報導）
圖為UCLA教職員在4月時聲援學生的情形。（取自Daily Bruin報導）

洛杉磯加大UCLA）因為抗議與暴力事件而呈現山雨欲來的態勢，當本周還有40多名疑似暴力分子遭到逮捕，加州大學十個校區的800多名教職員終於按捺不住，聯名要求校長布洛克（Gene Block）負起責任、下台以平眾怒。南加大教職員也有類似行動。

教職員的線上聯署，主要訴求還有開釋所有參與搭營抗議的學生、職員與教師，同時也要UCLA在30天內公開所有投資，並切斷與軍工業的所有往來。代表雖然到校遞交聲明，但布洛克尚未公開回應。

布洛克本周稍早的聲明似乎將責任撇得一乾二淨。他說，校園維安與暴力調查全權由助理校長（Associate Vice Chancellor）兼安全官Rick Braziel負責，他也幫忙尋求檢警各方協助。

當然，火大的不只教職員，洛杉磯加大學術參議會10日也表態，將會召開緊急會議，討論是否對布洛克提起不信任投票，並正式譴責他。決議文明列，布洛克無法保護學生，並處理上周的衝突中嚴重失職。

州長紐森也在發難之列，認為警方動作太慢。加大總校長德雷克（Michael Drake）除了發動對UCLA事件的獨立調查，加大也聘任執法顧問公司「21st Century Policing Solutions」負責領導對UCLA的調查。

代表加州大學校警的Federated University Police Officers' Association會長Wade Stern也責怪UCLA主管動作太慢。他強調，章程白紙黑字寫著，加大每個校區的資深行政官員負責制定應對策略，校警只是負責執行命令，UCLA的管理層顯然失職。

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