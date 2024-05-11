三大稅短收 加州實際赤字達580億

加州州長紐森5 月10日公布最新預算提案，應對高達580億元巨額赤字，但受稅收持續下滑等因素影響，未來數年加州或難以避免持續赤字，州政府恐面臨更多艱難抉擇。（abc7電視台）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）10日公布修正後的年度預算 案，但由於加州稅收持續下滑，今年1月加州已面臨近380億赤字。立法分析辦公室（LAO）指出，若將因赤字而被迫削減的公共教育支出計算在內，實際赤字將高達580億元。

儘管州政府官員希望稅收能大幅回升以改善財政狀況，但現實並不如預期。截至4月底，加州三大稅收來源徵收的稅款比預期減少逾60億元，紐森需要更多方案以應對日益惡化的財政危機。

這已是加州連續第二年出現預算赤字。儘管該州通過削減一次性支出、推遲其他支出及從其他帳戶借款等措施，暫時避免了對主要民生服務的削減，但隨著赤字擴大，州政府恐將被迫做出更艱難的抉擇。

紐森8日出席加州商會活動時坦言，儘管加州仍面臨預算缺口，但州政府將設法管理，無需對民眾普遍加稅。他強調，州政府不僅要解決眼下困境，也要未雨綢繆，提前部署明年對策，必須秉持更嚴謹自律的財政原則。

紐森2024-2025年度預算提案概覽。（資料來源：abc7/製表：記者張庭瑜）

做為美國人口最多的州，加州採取累進稅制，大部分稅收高度依賴少數富裕人士。2021年，該州約一半個人所得稅來自僅占總人口1%的納稅人。去年1月一系列天災導致報稅截止日期延後，也使州府收入預測與實際稅收相去甚遠。多數加州民眾獲准延至11月報稅，但立法者仍須在6月前通過預算，無法準確掌握州政府實際財政狀況。

根據LAO最新數據，雖然受惠於股市自去年10月以來上漲20%，加州第1季度個人所得稅總徵收額同比增8%，但考慮到經濟未明顯改善、失業率上升、企業投資持續下降，增長勢頭能否持續令人擔憂。企業稅更加堪憂，第1季徵收額較去年同期驟降15%，是40年來第四大降幅。紐森也表示，該州未來三個季度收入將比此前估算少429億元。為減少赤字，紐森和立法者已同意削減和推遲約170億元支出，並希望從州政府儲蓄帳戶提取130億元幫助平衡預算。