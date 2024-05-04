富比世加州20大億萬富豪 3華人上榜

繪圖晶片製造商輝達（Nvidia）共同創辦人黃仁勳2024年淨資產有770億元，依「富比世」億萬富豪排行榜，是加州第五大，全球排名第20。（取自Nvidia官網）

重量級財經雜誌「富比世 」（Forbes）公布2024年億萬富翁排行榜，今年億萬富翁比過去任何時間都擁有更多財富，人數也更多。

「富比世」年度世界億萬富豪榜（World's Billionaires List）有2781人身家財產達到或超過十位數，創下歷史新高，其中有813人來自美國，多位最富有的美國人是加州 居民。

根據「富比世」排行榜名單，前20位加州最富有億萬富翁中，大部分居住在灣區，而且多數人皆經由科技產業累積財富。他們今年淨資產皆高於去年（根據自2024年3月8日的股價與匯率 計算淨資產）。

加州最富有億萬富翁是Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg），在全球億萬富翁榜排名第四、淨資產達1770億元。比他更富有的三位富翁分別是法國時尚巨頭LVMH集團董事長艾諾特（Bernard Arnault），淨資產有2330億元；Tesla執行長馬斯克（Elon Musk）淨資產1950億元；亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）淨資產1940億元。

金士頓科技（Kingston Technology）共同創辦人孫大衛（左）、杜紀川2024年淨資產皆為136億元，在「富比世」全球億萬富翁榜排名第140，在加州則排名第11。（取自金士頓科技官網）

在前20大加州億萬富豪中，有三位是華人，分別是近年因AI爆紅的輝達創辦人黃仁勳（Jensen Huang），淨資產770億元，加州排名第5；金士頓科技共同創辦人暨營運長孫大衛（David Sun）、金士頓共同創辦人暨執行長杜紀川，淨資產都是136億元，在加州共同排名第11大億萬富豪，在全球排名第140。

富比世前12大加州億萬富豪。

「富比世」2024年全球億萬富翁榜上前12名的加州富翁請見附表。