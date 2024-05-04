我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

核對照片、人臉掃描 好市多打擊借卡愈來愈嚴

賓州護士認罪連殺3人、19人險死 判關760年

富比世加州20大億萬富豪 3華人上榜

編譯組／綜合報導
繪圖晶片製造商輝達（Nvidia）共同創辦人黃仁勳2024年淨資產有770億元，依「富比世」億萬富豪排行榜，是加州第五大，全球排名第20。（取自Nvidia官網）　
繪圖晶片製造商輝達（Nvidia）共同創辦人黃仁勳2024年淨資產有770億元，依「富比世」億萬富豪排行榜，是加州第五大，全球排名第20。（取自Nvidia官網）　

重量級財經雜誌「富比世」（Forbes）公布2024年億萬富翁排行榜，今年億萬富翁比過去任何時間都擁有更多財富，人數也更多。

「富比世」年度世界億萬富豪榜（World's Billionaires List）有2781人身家財產達到或超過十位數，創下歷史新高，其中有813人來自美國，多位最富有的美國人是加州居民。

根據「富比世」排行榜名單，前20位加州最富有億萬富翁中，大部分居住在灣區，而且多數人皆經由科技產業累積財富。他們今年淨資產皆高於去年（根據自2024年3月8日的股價與匯率計算淨資產）。

加州最富有億萬富翁是Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg），在全球億萬富翁榜排名第四、淨資產達1770億元。比他更富有的三位富翁分別是法國時尚巨頭LVMH集團董事長艾諾特（Bernard Arnault），淨資產有2330億元；Tesla執行長馬斯克（Elon Musk）淨資產1950億元；亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）淨資產1940億元。

金士頓科技（Kingston Technology）共同創辦人孫大衛（左）、杜紀...
金士頓科技（Kingston Technology）共同創辦人孫大衛（左）、杜紀川2024年淨資產皆為136億元，在「富比世」全球億萬富翁榜排名第140，在加州則排名第11。（取自金士頓科技官網）

在前20大加州億萬富豪中，有三位是華人，分別是近年因AI爆紅的輝達創辦人黃仁勳（Jensen Huang），淨資產770億元，加州排名第5；金士頓科技共同創辦人暨營運長孫大衛（David Sun）、金士頓共同創辦人暨執行長杜紀川，淨資產都是136億元，在加州共同排名第11大億萬富豪，在全球排名第140。

富比世前12大加州億萬富豪。
富比世前12大加州億萬富豪。

「富比世」2024年全球億萬富翁榜上前12名的加州富翁請見附表。

加州 富比世 匯率

上一則

深圳直飛墨西哥城 南航5╱11直飛

下一則

出借好市多卡捲入「買真退假」詐欺 蒙市華人被控3罪

延伸閱讀

黃仁勳5/25首登大聯盟開球 舊金山台灣日精采活動滿檔

黃仁勳5/25首登大聯盟開球 舊金山台灣日精采活動滿檔
5/25舊金山台灣日 黃仁勳將登上職棒大聯盟

5/25舊金山台灣日 黃仁勳將登上職棒大聯盟
被輝達員工爆料「很難共事」 黃仁勳：形容很貼切

被輝達員工爆料「很難共事」 黃仁勳：形容很貼切
「人類不會被AI取代」NVIDIA黃仁勳在CBS節目上斷言

「人類不會被AI取代」NVIDIA黃仁勳在CBS節目上斷言
舊金山台灣日5/25登場 黃仁勳任開球嘉賓

舊金山台灣日5/25登場 黃仁勳任開球嘉賓
2024時代雜誌百大影響力人物 賴清德黃仁勳上榜

2024時代雜誌百大影響力人物 賴清德黃仁勳上榜

熱門新聞

這些一元紙幣可能價值15萬元。（Pexels）

先別花掉 這些一元紙幣可能值15萬

2024-04-27 16:42
華女辭去金融高薪工作，10年照顧罹癌母親。（取材自Cassindy Chao臉書）

華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福

2024-05-01 17:33
好市多會員卡。（記者張宏／攝影）

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

2024-05-03 17:34
有些整型糾紛案件很難處理，主要是美醜標準不容易確定。（取自Unsplash.com）

南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽

2024-04-28 14:28
華人夫妻偽造郵資，對USPS造成超過1.5億元的損失。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）

洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國

2024-04-28 15:35
警方搜出被竊的名牌包。（洛杉磯市警局提供）

柏金包身價只漲不跌 原來是有「無可奉告」的潛規則

2024-05-01 23:07

超人氣

更多 >
余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」
華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪
性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配
家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習

家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習
賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑

賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑