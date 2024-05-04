羅蘭岡高球場住宅開發案 反對團體提告

Royal Vista高爾夫球場目前已經關閉。（記者啟鉻/攝影)

南加州聖蓋博谷東區Royal Vista高爾夫球場改建住宅計畫引發當地民間團體反對，最近該事件又有新進展。據反對者代表Linda Kuo表示，已提告球場住宅建案開發商，並批評洛縣 府在這項開發案事件中，沒有負起應有責任。

Linda Kuo表示，現在Royal Vista高爾夫球場建案開發商也是土地所有者，被指控違反了1961年12月26日簽訂的保護限制聲明條款。她說，60多年前，被告的前任所有者曾簽署了一項球場保護限制聲明，內容是限制規定羅蘭岡 Royal Vista高爾夫球場的部分土地在2036年前只能做為高爾夫球場。這項保護限制最初期限在2016年1月31日，並自動續期20年直到2036年。

她指出，被告在限制規定最初期滿前，未能採取必要步驟避免自動續期。2021年4月，被告開始向洛杉磯 縣府規劃部門申請對受限制物業進行地目變更，以從高爾夫球場轉變為住宅開發，此期間，他們還繼續運營球場。該球場於2024年2月29日停止運營。原告認為，被告不法行為不僅違反球場保護限制條款，還涉嫌企圖威脅原告。原告要求洛縣高等法院實施禁令，命令被告將受限制地塊依舊用於高爾夫球場目的，持續到2036年。

Linda Kuo進一步指出，洛杉磯縣縣府對這項球場限制條款應該是知情的，但卻認為這屬於開發商的事情，縣府不介入。

該建案位於可利馬路（Colima Road）上的Royal Vista Golf Course高爾夫球場，目前球場已經關閉。2021年4月一家房產開發公司以1100萬元購買了Royal Vista高爾夫球場部分土地，並向洛縣區域規劃委員會提交開發計畫，在所購買的75畝土地上建250個單位獨立屋和72個單位公寓。球場另一部分土地被另一開發商購買，擬建420個單位獨立屋、集合住宅和公寓。

由於周邊居民擔心環保問題，2021年末前，部分居民曾舉行抗議集會。居民擔心一旦高密度住宅落成，將會帶來交通堵塞、空氣汙染、用水負擔加重、綠地減少等。居民還建立SaveRoyalVista.com網站徵集募款，擴大反對聲浪。同時，關心環境生態保護的居民認為，高爾夫球場是羅蘭岡最後一個大面積開放空間，為社區提供休閒設施，同時保護自然棲息地中的多種野生動植物，一旦失去將永遠無法挽回。