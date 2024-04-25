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外包安檢插隊快速通關 議員喊卡

編譯陳盈霖／綜合報導
民主黨籍加州參議員紐曼（Josh Newman）起草全國首創法案SB 1372，要求像CLEAR這個美國機場快速身分證件查驗的第三方服務供應商，從2025年起使用自己的安全通道。（KTLA 5）
民主黨籍加州參議員紐曼（Josh Newman）起草全國首創法案SB 1372，要求像CLEAR這個美國機場快速身分證件查驗的第三方服務供應商，從2025年起使用自己的安全通道。（KTLA 5）

POLITICO報導，民主黨籍加州參議員紐曼（Josh Newman）起草一項全國首創法案SB 1372，要求像CLEAR這個美國機場快速身分證件查驗的第三方服務供應商，從2025年起使用自己的安全通道，禁止使用標準安全或運輸安全管理局（TSA）PreCheck安全通道，否則將失去在加州機場運營資格。

CLEAR成立於2010年，替50多個機場與體育場提供快速安檢身分驗證服務，目前在加州九個機場營運。CLEAR的客戶每年支付189元，在機場自助櫃檯驗證身分後，可以「插隊」繞過排隊的乘客，直接被護送至運輸安全管理局（TSA）隊伍前面。

紐曼表示，「當你必須通過機場安檢排隊時，你最少可期待的是，你不會要讓富人在你前面通過而被推開。」共和黨籍參議員阮珍妮（Janet Nguyen）也以類似原因為由支持該法案。她指出「這變成有錢人與普通人對立，買得起的人會在我們前面。」

僅管該法案有一些跨黨派共識，但卻面臨許多爭議。達美（Delta）、聯合（United）、西南（Southwest）、阿拉斯加（Alaska）、捷藍（JetBlue）和夏威夷（Hawaiian）等航空公司反對該案。CLEAR去年在加州驗證這六家航空公司超過500萬旅客。達美、聯合與阿拉斯加航空也與該公司建立合作夥伴關係。

美國商會、TechNet和其他強大行業團體組成的聯盟也反對該法，理由是政府越權，及若加州成為全美唯一禁止CLEAR的州，可能損害其旅遊中心形象。

然該案得到空服人員協會（Association of Flight Attendents）和美國聯邦政府雇員工會（American Federation of Government Employees）北加州分會支持，該工會代表約1200名TSA人員。

這不是立法者首次質疑CLEAR程序。去年該公司因員工護送未註冊CLEAR且未出示身分證明乘客通過TSA安檢而受到國會議員審查。

該法將允許機場繼續使用CLEAR，直到目前的協議到期。若CLEAR「真誠努力」改變其營運，紐曼也願意延長時間表。加州州長紐森（Gavin Newsom）和參議會臨時議長麥奎爾（Mike McGuire）並未對該法發表評論。

民主黨籍加州參議員紐曼，要求像CLEAR這個美國機場快速身分證件查驗的第三方服務...
民主黨籍加州參議員紐曼，要求像CLEAR這個美國機場快速身分證件查驗的第三方服務供應商，從2025年起使用自己的安全通道。（KTLA 5電視畫面）

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