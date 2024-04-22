遊民露營禁令 挑戰最高法院

無家可歸者經常露宿街頭，占據人行道。（記者丁曙／攝影）

美聯社報導，美國無家可歸者創新高，幾十年來最重要的無家可歸案件已進入最高法院：城市可以對無家可歸者在公園或人行道睡覺開罰嗎？

法官周一將考慮來自對加州 上訴法院裁決的挑戰，這項裁決認定，在無庇護 所空間的情況下處罰人們在戶外睡覺，是違憲和不尋常的懲罰。預計最高法院將在6月底前做出裁決。

美國西部及加州的無家可歸人數占全美三分之一，他們的政治代表認為，上訴法院裁決限制了他們實施「常識」措施的能力，這些措施旨在防止無家可歸的露營地占據公共公園和人行道。但倡導團體表示，這些裁決提供了基本的法律保護，特別是隨著房屋租金飆升，越來越多的人被迫在戶外睡覺。

最高法院正在審理的案件是俄勒岡州南部山區小城格蘭茨帕斯(Grants Pass)，那裡的租金飆升，成年人僅有一個過夜庇護所。隨著越來越多的帳篷聚集在公園中，該市禁止露營，並對在那裡睡覺的人開出295美元的罰款。

第九聯邦上訴法院認為，在沒有足夠的庇護所時對人們睡覺進行處罰是違憲，阻止了露營禁令。格市向最高法院上訴，主張該裁決讓它幾乎沒有好的選擇。

代表格市的律師Theane Evangelis說：「這讓城市無法應對不斷增長的露營地，它們對所有人來說都是不安全、不健康且有問題的，特別是那些正在經歷無家可歸的人。」該市還對2018年的馬丁訴博伊西案（Martin v. Boise）提出挑戰，該案首次禁止了在庇護所空間不足時的露營禁令。該裁決由位於舊金山 的第九巡迴上訴法院做出，適用於其管轄範圍內的九個西部州。

如果該裁決被推翻，倡導團體表示，城市將更容易通過逮捕和罰款的方式來處理無家可歸問題，而不是幫助他們獲得庇護所和住房。

「在格蘭茨帕斯和全美各地，無家可歸問題的增加，是因為越來越多辛勤工作的人難以支付房租，而不是因為我們缺乏懲罰戶外睡覺的方法，」國家無家可歸法律中心（National Homeless Law Center）的競選和傳播主任Jesse Rabinowitz說，自2006年以來，禁止在公共場所睡覺的地方性法律已增加至少50%。

根據聯邦數據，美國無家可歸人口超過65萬人，是自2007年開始使用年度點時間調查以來最多，主因高漲的房租和新冠疫情援助的減少，導致越來越多的人無法負擔住房。一份聯邦報告發現，四成無家可歸者在戶外睡覺。

美國四個擁有最多無家可歸者的州中，華盛頓州和加州位於西部。洛杉磯和舊金山等城市的官員表示，他們不希望僅僅因為人們被迫在戶外睡覺就予以懲罰，但城市需要有權力控制日益增多的露營地。

舊金山表示，由於該市沒有足夠的庇護所空間供應給全體無家可歸者，因此無法執行露營規定。該市估計，提供足夠的庇護所空間需要花費15億美元。該市的律師們指出：「這些露營地經常堵塞人行道，阻止員工清理公共通道，並對無家可歸者和大眾的健康安全構成風險。」

幾個城市和加州州長紐森敦促最高法院在收緊下級法院裁決的同時保留一些法律保護。馬丁訴博伊西案允許城市對露營地進行規管和清除，但在庇護所空間不足的社區中不得實施全面禁令。