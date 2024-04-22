我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷灣區租金貴、開銷高 但生活品質加州最好

神秘中國超級富豪 斥資1.1億 連買南加兩豪宅

遊民露營禁令 挑戰最高法院

編譯組／綜合報導
無家可歸者經常露宿街頭，占據人行道。（記者丁曙／攝影）
無家可歸者經常露宿街頭，占據人行道。（記者丁曙／攝影）

美聯社報導，美國無家可歸者創新高，幾十年來最重要的無家可歸案件已進入最高法院：城市可以對無家可歸者在公園或人行道睡覺開罰嗎？

法官周一將考慮來自對加州上訴法院裁決的挑戰，這項裁決認定，在無庇護所空間的情況下處罰人們在戶外睡覺，是違憲和不尋常的懲罰。預計最高法院將在6月底前做出裁決。

美國西部及加州的無家可歸人數占全美三分之一，他們的政治代表認為，上訴法院裁決限制了他們實施「常識」措施的能力，這些措施旨在防止無家可歸的露營地占據公共公園和人行道。但倡導團體表示，這些裁決提供了基本的法律保護，特別是隨著房屋租金飆升，越來越多的人被迫在戶外睡覺。

最高法院正在審理的案件是俄勒岡州南部山區小城格蘭茨帕斯(Grants Pass)，那裡的租金飆升，成年人僅有一個過夜庇護所。隨著越來越多的帳篷聚集在公園中，該市禁止露營，並對在那裡睡覺的人開出295美元的罰款。

第九聯邦上訴法院認為，在沒有足夠的庇護所時對人們睡覺進行處罰是違憲，阻止了露營禁令。格市向最高法院上訴，主張該裁決讓它幾乎沒有好的選擇。

代表格市的律師Theane Evangelis說：「這讓城市無法應對不斷增長的露營地，它們對所有人來說都是不安全、不健康且有問題的，特別是那些正在經歷無家可歸的人。」該市還對2018年的馬丁訴博伊西案（Martin v. Boise）提出挑戰，該案首次禁止了在庇護所空間不足時的露營禁令。該裁決由位於舊金山的第九巡迴上訴法院做出，適用於其管轄範圍內的九個西部州。

如果該裁決被推翻，倡導團體表示，城市將更容易通過逮捕和罰款的方式來處理無家可歸問題，而不是幫助他們獲得庇護所和住房。

「在格蘭茨帕斯和全美各地，無家可歸問題的增加，是因為越來越多辛勤工作的人難以支付房租，而不是因為我們缺乏懲罰戶外睡覺的方法，」國家無家可歸法律中心（National Homeless Law Center）的競選和傳播主任Jesse Rabinowitz說，自2006年以來，禁止在公共場所睡覺的地方性法律已增加至少50%。

根據聯邦數據，美國無家可歸人口超過65萬人，是自2007年開始使用年度點時間調查以來最多，主因高漲的房租和新冠疫情援助的減少，導致越來越多的人無法負擔住房。一份聯邦報告發現，四成無家可歸者在戶外睡覺。

美國四個擁有最多無家可歸者的州中，華盛頓州和加州位於西部。洛杉磯和舊金山等城市的官員表示，他們不希望僅僅因為人們被迫在戶外睡覺就予以懲罰，但城市需要有權力控制日益增多的露營地。

舊金山表示，由於該市沒有足夠的庇護所空間供應給全體無家可歸者，因此無法執行露營規定。該市估計，提供足夠的庇護所空間需要花費15億美元。該市的律師們指出：「這些露營地經常堵塞人行道，阻止員工清理公共通道，並對無家可歸者和大眾的健康安全構成風險。」

幾個城市和加州州長紐森敦促最高法院在收緊下級法院裁決的同時保留一些法律保護。馬丁訴博伊西案允許城市對露營地進行規管和清除，但在庇護所空間不足的社區中不得實施全面禁令。

庇護 加州 舊金山

上一則

英仙座流星雨 22日天空達高峰

下一則

洛城新語／氣候變化引爆加州保險危機

延伸閱讀

被名DJ拒同台 黃子韜開直播怒懟：出道13年沒見過這種人

被名DJ拒同台 黃子韜開直播怒懟：出道13年沒見過這種人
黃子韜被外國知名DJ拒絕同台？ 怒開直播：出道13年沒見過這種人…

黃子韜被外國知名DJ拒絕同台？ 怒開直播：出道13年沒見過這種人…
亞市地鐵站不設檢票口 導致大量遊民湧入？

亞市地鐵站不設檢票口 導致大量遊民湧入？
伊朗駐英國外交官警告：以色列「再犯錯」 將做出更強烈回應

伊朗駐英國外交官警告：以色列「再犯錯」 將做出更強烈回應
「打破暴力循環」 澳洲外長促承認巴勒斯坦國家地位

「打破暴力循環」 澳洲外長促承認巴勒斯坦國家地位
威爾史密斯求翻身 傳情緒陰晴不定 新片劇組壓力山大

威爾史密斯求翻身 傳情緒陰晴不定 新片劇組壓力山大

熱門新聞

加州薪資最低的其實是家庭看護。（報系資料照片）

餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌

2024-04-14 23:25
南方風味炸雞漢堡連鎖店Bojangles將進軍加州。（Bojangles）

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

2024-04-15 19:05
豪宅位於24小時警衛社區內，但入侵者還是闖入內部。（ABC7）

南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷

2024-04-18 14:40
開放式廚房裡的大廚被投訴「眼神性騷擾」，此為示意圖 。（記者邵敏／攝影）

中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧

2024-04-14 20:25
洛杉磯市銀湖區的待售房，此為2022年舊照。（攝影Dania Maxwell／洛杉磯時報）

房價和利率那麼高 能買得起房的只剩下這兩種人

2024-04-17 20:55
陳女士今年4月初在洛杉磯國際機場入關時被海關警告。（記者王若然／攝影）

來美太頻繁？華婦被海關威脅撤銷旅遊簽證

2024-04-14 14:55

超人氣

更多 >
中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外
中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案

中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案
最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？

最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？
一個時代的結束 摩根大通關閉華爾街分行

一個時代的結束 摩根大通關閉華爾街分行
亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年

亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年