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加州將過渡性幼稚園入讀資格 將擴及4歲童

編譯廖宜怡／綜合報導
到2025年秋季，加州將把過渡性幼稚園的入讀資格，擴大到所有年滿4歲的兒童。（取自Pexels）
到2025年秋季，加州將把過渡性幼稚園的入讀資格，擴大到所有年滿4歲的兒童。（取自Pexels）

在兒子伊森（Ethan）上幼稚園（kindergarten）之前，華裔家長宜婷（I-Ting Quinn，音譯）及其丈夫其實可以選擇讓兒子入讀加州小學免費提供給4歲幼童的過渡性幼稚園（transitional kindergarten）。不過，他們最後決定讓伊森繼續留在康柯德（Concord）一家每月要花400元的私人托兒所。

過渡性幼稚園側重學習的特點很吸引家長，但上學時間只有半天。對於工作繁忙的宜婷兩夫婦來說，伊森放學後還要安排他到課後安親班，不但選擇很有限，而且不方便。

宜婷說：「因為伊森剛有了弟弟，正在適應家裡的變化。如果現在換學校，有很多要考慮的事情，包括早晚的接送、中午放學後前往安親班的交通安排等等。」

由於加州早期教育品質良莠不齊，而且費用昂貴，加州投資提供類似學前班的公立過渡性幼稚園，幫助許多家長度過了托兒危機。然而，一些家長表示，加州這項計畫對其家庭沒有幫助，就算上課時間延長為整天，他們也很難在上午9時之前和下午3時之後找到托兒所。

美聯社（Associated Press）表示，加州是美國最不遺餘力推廣學前教育的州，計劃到2025年秋季，將過渡性幼稚園的入讀資格，擴大到所有年滿4歲的兒童，讓孩子們儘早為小學教育做好準備，而且過渡性幼稚園教師具有和幼稚園教師相同的資格能力。。

然而，加州過渡性幼稚園入學人數的成長速度比預期要慢，州長紐森（Gavin Newsom）估計去年應有約12萬名學生入讀，但實際上每日平均上課人數只有約9萬1000人。

史丹福大學教育研究所所長史蒂佩克（Deborah Stipek）說：「如果學校沒有提供上學前和放學後的全面托兒服務，那麼，讓子女留在托兒所可能是全職家長唯一的選擇。」

一項為期五年的研究發現，讀過過渡性幼稚園的學生在進入幼稚園後，數學和讀寫能力比其他學生要強。例如在只有部分學校提供過渡性幼稚園的密西根州，他們發現，過渡性幼稚園教育與三年級數學和英語考試成績的提高有關聯性。然而，加州的研究卻沒有發現這個關聯性。

加州 史丹福大學 紐森

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