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砸逾5億元 加州將購首批高鐵子彈列車

編譯廖宜怡／綜合報導
加州高鐵局表示，會在今年底前採購第一批子彈列車。（取自加州高鐵局臉書）
加州高鐵局表示，會在今年底前採購第一批子彈列車。（取自加州高鐵局臉書）

加州計畫於今年為高鐵（high-speed rail）購買第一批子彈列車，將用於測試和日後提供客運服務，估計將花費5億1600萬元。

加州高鐵局（California High-Speed Rail Authority）董事會11日投票通過，允許高鐵局向兩家承包商徵求合約。獲得高鐵局董事會考慮的兩家公司是位於紐約州的阿爾斯坦交通（Alstom Transportation）和德國西門子交通（Siemens Mobility）。西門子公司在沙加緬度設有製造工廠，舊金山Muni的新輕鐵列車就是出自西門子。

經過多年的訴訟和建設，高鐵局現在終於把工作重心轉移到客運服務的經營。不過，加州高鐵計畫仍面臨一些不確定性，例如，要完成中谷部分麥賽德（Merced）到貝克斯菲（Bakersfield）的建設，成本還差約70億元，要連接舊金山與洛杉磯，還差約1000億元。監管單位上個月警告，由於財務的不確定性，加州高鐵計畫的成本可能會繼續增加。

高鐵局官員坦承，麥賽德到貝克斯菲的客運服務收入並不足以維持高鐵的營運成本，但舊金山到洛杉磯的第一階段工程目前還沒有時間表。

不過，高鐵局官員認為，即將採購的列車將為這項計畫注入新動力。高鐵局去年12月獲得聯邦30億元撥款，可用於購買使用壽命30年的電氣化列車。

董事會表示，他們預計在今年年底前簽訂合約，兩列原型列車將於2028年先抵達加州用於測試，另外四列列車將於2029年抵達加入測試。加州高鐵預定在2030年到2033年之間某個時間點正式營運。

加州高鐵局營運長阿米斯特德（Bruce Armistead）說：「為了實現我們的目標並保持動力，我們必須在今年底前與承包商簽訂合約。」

根據規畫，高鐵局可能會再購買最多15列的子彈列車。不過，官員表示，是否購買更多列車將取決於高鐵路線是否延長到舊金山和洛杉磯，以及是否有足夠的資金可用。

加州 舊金山 洛杉磯

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