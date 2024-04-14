我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華婦持旅遊簽證來美帶孫 海關質疑打黑工

聯合航空取消3架美國-中東班機 法航14日停飛以色列

一分鐘看加州／人口跌破3900萬 主因外移、不育、政治

編譯胡立宗／綜合報導
加州人口總數跌破3900萬。（Pexels網頁）
加州人口總數跌破3900萬。（Pexels網頁）

加州財政廳2012年樂觀預估，總人口將在2018年突破4000萬人，2048年突破5000萬人。但事實上，聯邦人口普查局3月公布的最新數據是，加州在2023年7月時的人口數為3896萬人，不但低於3900萬大關，還是2015年以來的新低。

WKOW電視台報導，加州在2020年達到總人口的高峰，3950萬人，之後逐步減少，2023年度年減7萬5400人，比2020年更少了57萬3000人。都市規畫新聞網站Planetizen指出，人口減少的主因有三，人口持續外移，生育率越來越低，以及政治影響下的環保法規。

加州公共政策研究所（PPIC）指出，人口外移的數量雖然在減少，但是搬到其他州的趨勢並未改變。最大原因是加州生活費太高，特別是住居費用。

同時，公共政策研究所發現，加州的生育率比其他州掉的還快，2008年的出生率2.15還高於全美平均，但2020年已經掉到1.52、全美倒數第七。

最後，民主黨主政雖然不是外移的最大原因，但在進步浪潮影響下制定出來的嚴格環保法規卻是。California Community Poll顯示，30%的加州人可能因為政治理念不和而搬走，但其中三分之二是因為環保法規太過嚴苛，因此寧可搬到管不多的亞利桑納與德州。

加州 人口普查 民主黨

上一則

國會聖谷選區頒獎禮 趙美心表彰傑出女性

下一則

內陸帝國首個醫學助理碩士課程 擴建工程26日啟動

延伸閱讀

占比13.7% 全美外國出生人口成長 新墨州9.2%最低

占比13.7% 全美外國出生人口成長 新墨州9.2%最低
Google關閉加州新聞網站連結 挑戰強制分潤立法

Google關閉加州新聞網站連結 挑戰強制分潤立法
野火風險高 State Farm砍7.2萬張保單

野火風險高 State Farm砍7.2萬張保單
甜蜜多汁 加州櫻桃季5╱14開動

甜蜜多汁 加州櫻桃季5╱14開動
州府員工重返辦公室 每周至少2天

州府員工重返辦公室 每周至少2天
州議會刪預算 給足紐森面子

州議會刪預算 給足紐森面子

熱門新聞

女孩每周花費35元，一人打三份工，只為省錢買房。（Kristy Nguyen抖音）

亞裔家庭省錢 1周只花35元 為了存錢早日買房

2024-04-11 02:20
Perch LA一景。（取自Perch LA的Instagram帳號）

名目用盡？ 目前餐廳加收費用就屬這項最奇葩

2024-04-11 20:48
一名玩家4日凌晨在凱薩宮再次拉出69萬2500元老虎機頭獎。（凱薩宮X平台）

堅持玩同一款老虎機 凱薩宮賭客十天抱走160萬元

2024-04-08 21:52
Dreamstar Lines列車的預想圖。（Dreamstar Lines Inc.網頁）

等不及高鐵 南北加州「紅眼」列車期待今夏上路

2024-04-09 21:40
2020 年 5 月潘思瑋獲得優異成績參加哈佛大學畢業典禮。（受訪者提供）

四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣

2024-04-06 14:07
Lyft司機涉嫌在車上對一名乘客進行性侵犯。（KTLA5）

洛城Lyft司機性侵女乘客 被害人醒後已過數小時

2024-04-10 19:37

超人氣

更多 >
奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣

奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣
在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定

在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定
洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次

洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次
紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區

紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區
全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房

全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房