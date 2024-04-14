一分鐘看加州／人口跌破3900萬 主因外移、不育、政治

加州人口總數跌破3900萬。（Pexels網頁）

加州 財政廳2012年樂觀預估，總人口將在2018年突破4000萬人，2048年突破5000萬人。但事實上，聯邦人口普查 局3月公布的最新數據是，加州在2023年7月時的人口數為3896萬人，不但低於3900萬大關，還是2015年以來的新低。

WKOW電視台報導，加州在2020年達到總人口的高峰，3950萬人，之後逐步減少，2023年度年減7萬5400人，比2020年更少了57萬3000人。都市規畫新聞網站Planetizen指出，人口減少的主因有三，人口持續外移，生育率越來越低，以及政治影響下的環保法規。

加州公共政策研究所（PPIC）指出，人口外移的數量雖然在減少，但是搬到其他州的趨勢並未改變。最大原因是加州生活費太高，特別是住居費用。

同時，公共政策研究所發現，加州的生育率比其他州掉的還快，2008年的出生率2.15還高於全美平均，但2020年已經掉到1.52、全美倒數第七。

最後，民主黨 主政雖然不是外移的最大原因，但在進步浪潮影響下制定出來的嚴格環保法規卻是。California Community Poll顯示，30%的加州人可能因為政治理念不和而搬走，但其中三分之二是因為環保法規太過嚴苛，因此寧可搬到管不多的亞利桑納與德州。