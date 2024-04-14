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加州調漲速食業工資 業者加速增設點餐機

編譯胡立宗／綜合報導
因應加薪和人手壓力，餐飲業增設自助式點餐機。(GENERAL BYTES／Unsplash )
因應加薪和人手壓力，餐飲業增設自助式點餐機。(GENERAL BYTES／Unsplash )

加州4月1日起調漲速食業員工時薪至20元，並增設州級「速食委員會」每年視狀況調漲工資，最明顯的影響是，業者開始加速點餐機的裝設時程，以減少對人力的依賴。但部分專家認為，速食業缺工已久，調高薪資反而更容易招人。

在加州新制上路之前，許多連鎖店早就已經開始設置點餐機了，只是進度沒那麼快，但是加州率先加薪後，業者被迫加快腳步。Panera Bread早在2014年就啟動「Panera 2.0」計畫，所有分店都增設點餐機，McDonald's 2017年跟進，Shake Shack 2023年底前全面增設，因為更有助增加營利。Burger King與Chick-Fil-A同樣加快增設腳步，不只是加州而是全美都要。

最大的原因就在「有利可圖」，誠如Shake Shack財務長Katie Fogerty所說，利用點餐機的客人可以同時看到實物，因此更願意多點高價位的餐點，「這是傳統人工櫃台辦不到的」，因此利用機台下訂的客人，反而為分店帶來更多利潤。她說，當然還是有客人喜歡跟人互動，但是更多數位世代的年輕人偏好使用點餐機。

食品顧問公司Kearney的專家Rob Dongoski就指出，不管有沒有加州調薪這件事，速食業本來就已經開始增設機台、減少對人力的依賴了，特別是快速服務店，點餐、備餐全面自動化的趨勢越來越明顯。但他也強調，加薪這件事，對業者來說並非全是壞事，因為人手一直無法回到疫前水準，加薪反而能增加速食業者的吸引力。

搭配上點餐機的便利，顧問公司Customer Obsession Advantage的創辦人Marbue Brown認為，速食業的消費經驗反倒會比先前更好。雖然增設點餐機的確是為了節省開銷，但整體而言對經營是更加有利的，「這與調不調薪沒有關係」。

例如擁有180家Burger King、Taco Bell、Popeyes加盟店的業主Harsh Ghai就說，自動化是本來就要做的事，加薪只是讓他的決心更堅定、腳步更快。在加州調薪之前，他25%的分店就已經裝了點餐機，本來想分五至十年逐步增設的，但是加州加薪後，越來越店經理要求儘速增設，因此加州所有餐廳30天至60天內就會安裝完畢。

雖然Harsh Ghai不會主動請員工走路，但趨勢很明顯，人力是一定會減少的，更何況餐點價格不能再高，因為客人會不來，所以維持現狀百分之百賺不到錢。加州餐廳協會的執行長Jot Condie就說，確定加薪後，業者要不是不再展店，要不就是關店，維持速食業的發展只能靠科技。

加州 Shake Shack McDonald's

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