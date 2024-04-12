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私密景點╱優勝美地日間防堵 明起部分時段須預約

編譯林思牧／綜合報導
優勝美地國家公園須預約入園。（(Yosemite National Park官網)
優勝美地國家公園須預約入園。（(Yosemite National Park官網)

去年夏季進入優勝美地國家公園的車龍，經常讓遊客被堵在路上兩三個小時。為了減少車輛與遊客數目，本周六(4月13日)起某些時段，日間訪客(day-use visitors)必須有預約才能開車進入。環保團體非常喜歡這項措施，但公園附近的商家大力反對。

優勝美地將試行這個方式六個多月，這是仿效落磯山國家公園(Rocky Mountain National Park)、拱門國家公園(Arches National Park)、繆爾森林國家公園(Muir Woods National Park)等的先例。過去幾十年，每到周末假日，優勝美地總是人潮洶湧，看到的自然景觀比不上車水馬龍。

從2020年到2022年，優勝美地採用臨時預約系統(temporary reservation system)來限制車輛數目，2020年與2021年是因為疫情大流行，2022年則是因為公園的主要道路和各種設施都在進行升級工程。

2023年單日訪客不必預約，有時路上車龍長達數哩，沒公德心的人把車停在草地上，有公德心的人在停車場繞行，有時候耗時一個鐘頭還停不了車，廁所汙水臭氣四溢，遊客怨聲載道，工作人員難於招架。

為了讓遊客可以真正的享受優勝美地之旅，公園管理處設計了這項試行計畫。優勝美地公園總監穆爾冬(Cicely Muldoon)指出，希望這項2024年的計畫可以有良好的成果，一方面讓遊客可以輕鬆參觀，也能保護山林瀑布的原始狀態。

從4月13日到6月30日，在周六、周日和假日(5月27日和6月19日)從清晨5時到下午4時之間開車進入公園，必須事先做過預約。其他的日子不需要有預約。

從7月1日到8月16日，每天從清晨5時到下午4時之間開車進入公園，都必須事先做過預約。從8月17日至10月27日，在周六、周日和假日(9月2日和10月14日)從清晨5時到下午4時之間開車進入公園必須預約。其他的日子不需要預約。

預約分為全天(full day)和半天(half day)兩種，如果在中午以後進入，只需半天預約。每個預約可以連續使用三天。目前每輛車進入公園要付35元，不論車上有多少人，預約加收2元服務費(service fee)。預約請上recreation.gov。

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