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加州喪葬費平均1.14萬 全美第4貴

編譯陳盈霖／綜合報導
加州是全美喪葬費用最昂貴五個州之一。（玫瑰岡官網www.rosehills.com）
加州是全美喪葬費用最昂貴五個州之一。（玫瑰岡官網www.rosehills.com）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，死亡是每個人不得不面對的課題，而加州是全美喪葬費用最昂貴前五個州之一。根據美國殯葬承辦人協會（National Funeral Directors Association）數據和「今日美國藍圖」（USA Today Blueprint）研究，在美國一場葬禮的平均費用為7848元，包括遺體存放、棺材、防腐及禮儀社工作人員和儀式設施等費用。

根據各州不同的生活成本進行調整後，研究人員發現喪葬費最高的是夏威夷州（Hawaii），平均費用約1萬4964.90元。第二是哥倫比亞特區（District of Columbia）1萬2184.40元。第三是麻州（Massachusetts）1萬2159.50元，緊接著是加州1萬1495.50元。紐約州排名第五，1萬449.70元。

非營利喪葬策畫資源機構，洛杉磯葬禮消費者聯盟（Funeral Consumers Alliance of Los Angeles）副總裁保羅（Chris Paul）表示，消費者在安排葬禮時，首先要做好提前計畫，這樣可了解成本，寫下願望，與親友分享臨終意願。

另一個降低費用的選擇是將大體捐贈給科學，包括加州在內15個州的居民可通過一個名為「科學照護」（Science Care）組織進行註冊。

此外，禮儀社價目表中超過七成服務是可選擇的，包括防腐處理等，選擇所需服務也能控制預算。最後是考慮在其他場所舉辦告別式，如在家中舉行生命慶典比在殯儀館便宜，許多教堂或宗教場所也不會向信眾收取費用。民眾可上https://www.usatoday.com/money/blueprint/life-insurance/how-much-does-a-funeral-cost/。

加州 洛杉磯 夏威夷州

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