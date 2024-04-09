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酒鄉澤國／現在喝美國釀製葡萄酒 正當其時

編譯組／綜合報導
加州釀酒業者發起喝本地產酒活動。(Pexels網頁)
加州釀酒業者發起喝本地產酒活動。(Pexels網頁)

帕特利尼 （Gianpaolo Paterlini）在舊金山餐廳見到許多加州釀酒師，並在他們的點餐習慣中觀察到了一致的模式。「他們從不喝美國葡萄酒，」他說。 「絕對不會。」

這是一個公開的祕密：在美國釀酒師中，美國葡萄酒並不酷。 他們更喜歡喝香檳、勃根地、汝拉產區，或者幾乎是歐洲任何地方的葡萄酒。

紀事報報導，多年來，一些葡萄酒商一直指責他們的社區存在反美偏見，敦促同行支持彼此的產品。 希爾茲堡Reeve Wines的老闆多蘭斯(Noah Dorrance) 表示：「經歷了野火、新冠疫情、供應鏈、通貨膨脹以及灣區所有這些科技公司裁員之後，現在的打擊有所不同。 」

如果這些釀酒師希望他們的企業生存下來，他們最好開始相信美國酒很酷。

最新改革運動的領導者卡皮耶洛(Patrick Cappiello)，曾經是紐約著名的侍酒師，現在是蘇諾瑪縣Monte Rio Cellars酒莊老闆。 今年2月，他在 Instagram 上發布一視頻，向3萬6000名粉絲發出挑戰，要求他們在60天內只喝美國製造的葡萄酒。

「美國酒莊正在苦苦掙扎，」卡皮耶洛在影片中說。 「我們要求您做一件事，而且只有一件事：喝我們的葡萄酒。 買我們的酒。」否則一些公司將被迫倒閉。

卡皮耶洛的信息比他預想的更具挑釁性。 他聲稱，歐洲葡萄酒的進口商對他嚴厲批評，而其他人則認為他在開始自己釀酒之前，並不關心推銷美國葡萄酒。

然而，他並不是第一個公開這種脫節的人。 2019年，多蘭斯嘗試使用標籤#drinkcali在他的酒鄉同行中發起類似的活動。 多蘭斯在給其他數十名釀酒師的郵件中寫道：「我和所有人一樣喜歡法國酒，但我們應該為自己的地方表現出一些自豪感。」

去年夏天，卡皮耶羅開始意識到美國葡萄酒產業出現了嚴重問題。 2022年8月，他推出了一批新的Monte Rio Cellars葡萄酒，立即售出了價值約15萬元的葡萄酒。 2023年8月，他僅售出價值約1萬元的產品。 「我基本上沒有得到經銷商的回應，」他說。

他決定，需要改變。 他需要經銷商以及他們經銷的餐廳和葡萄酒商店讓加州充滿活力。他知道這是多麼困難。

是什麼讓歐洲葡萄酒比加州葡萄酒更有吸引力？ 帕特利尼說，歐洲葡萄酒被認為比加州葡萄酒的酒精度更低、酸度更高，這兩個品質受到侍酒師的重視。 它悠久的歷史賦予它一種莊嚴的感覺。 雖然加州大部分地區以赤霞珠和霞多麗等一些受歡迎的葡萄品種為主，但整個歐洲大陸提供了更廣泛的風格。

與此同時，「只有少數加州生產商達到了這種罕見的地位。」

美國葡萄酒產業對歐洲的崇拜如此強烈，以至於2020年，當川普政府宣布考慮對部分歐洲葡萄酒徵收關稅時，加州葡萄酒產業發起了大規模抗議。 多蘭斯覺得很荒謬。

今天，這種全球競爭構成了比以往任何時候都更加嚴重的威脅。 為了省錢，加州大型葡萄酒生產商正在購買愈來愈多的進口散裝葡萄酒。根據產業分析師Gomberg Fredrikson Report的數據，2022年，加州酒莊進口了約6800 萬加侖散裝葡萄酒，高於2017年的5950萬加侖。

此外，加州的葡萄酒也不再是一律酒香或同質。 「現在是喝美國葡萄酒的最佳時機，」帕特利尼說。 「人們正在推動低酒精度、高酸度、低侵入性的釀酒。」

「這不僅僅是一場暫時的活動，」多蘭斯說。 「加州酒真正很酷，這需要更多的根本轉變。」

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