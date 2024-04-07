春季升學線上講座 YouTube可回看

世界日報2024春季升學規劃線上講座，六位講師帶來了精彩演講。（左上起）邱俞鈞、Jenny Wheatley、杜謙毅。(左下起)于躍、魏昕、陳肇新。（記者王若然／製圖）

洛杉磯世界日報 主辦的2024春季升學 規劃線上講座4月6日舉行，由六位專家組成的講師團，全方位分析了今年申請大學的重要趨勢，獲得線上觀眾的熱烈迴響。這六場講座目前已在世界日報YouTube頻道「U視頻」播放，供民眾回看。

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Q5HC5XdKXMMq1yxX-Mai1UsVaPYEa_T

Elite Prep的資深教育升學顧問邱俞鈞（Berry Chiu）講述了申請大學中，除考試和學校成績，還要展現領導能力、志工實踐經驗等特殊經歷和專長，才能打造一份強有力的申請檔案。講座鏈接為：https://youtu.be/68KnXymvvqU

Elite Prep教育中文部主任杜謙毅（Charlie Tu）的講座主題，「破除學校成績好就能進入好大學的迷思」，探討疫情後申請美國大學的新趨勢，學生GPA成績的組成，選修課難度等，講座鏈接為：https://youtu.be/DQ8m4oZAGwM

飛達教育創辦人兼董事長魏昕根據2024年最新大學錄取數據及具體案例，特別是華裔和亞裔 生成攻進入頂級名校的例子，揭示普通高中生申請的要點，講座鏈接為：https://youtu.be/MjxLYMJgMJo

全美醫科成功策略輔導機構的創辦人陳肇新醫學博士（Simon Chan，M.D.），講述了最新職業前景。他表示，除了普遍認為的工程師、醫生、稅務會計師外，在最新的全美最優職業排名前30，醫療職業占了七個，其中醫生助理排名第五，未來發展趨勢可喜。講座鏈接為：https://youtu.be/VqVYsVuttBU

Franklin Academy教務長于躍博士講述Franklin Academy高中辦學核心和初衷，以及對高中生開放的實踐和實習機會。Franklin Academy盡力為學生提供標準化考試培訓項目，還有學術研究拓展計畫及全球青少年領袖培養項目，講座鏈接為：https://youtu.be/hvPNIn47zHs

「Admission Masters」升學規劃教育機構執行長Jenny Wheatley指出，今年早期申請大學的報名人數增加18%，凸顯早期申請大學的重要性。她還探討了平權法案對不同種族和民族背景學生入學情況的影響。講座鏈接為：https://youtu.be/fBJYGNKnCd0