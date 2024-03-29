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加州速食業20元最低時薪 4月1日生效 業者員工一頭霧水

編譯廖宜怡／綜合報導
加州速食業20元最低時薪法下周一開始生效，許多雇主至今還搞不清楚是否受法律約束。（電視新聞截圖）
加州速食業20元最低時薪法下周一開始生效，許多雇主至今還搞不清楚是否受法律約束。（電視新聞截圖）

根據加州法律，假設您在全國連鎖速食店或咖啡店工作，從4月1日起，將有權獲得至少20元的時薪。但如果您是在超市內的連鎖速食店或咖啡店工作，由於您的雇主是超市，所以您的時薪不受這項法律約束。

又或者，如果您在一家商店內的連鎖速食店或咖啡店工作，但這家較大的商店並非超市，那您的時薪又該怎麼算？

根據加州法律，在您作為連鎖速食店或咖啡店店員的工作時間裡，這家較大的商店應該付您最低時薪20元。但如果您還為這家商店擔任收銀員或擺放商品，那您做這些工作的時間只能享有最低時薪16元。

上述例子並非唯一非讓雇主和勞工感到困惑的情況。

為了提高速食業勞工薪資，服務業雇員國際工會（Service Employees International Union，簡稱SEIU）去年和國際加盟店協會（International Franchise Association）以及包括連鎖速食店在內（獨立經營餐廳除外）的加州餐廳協會（California Restaurant Association）達成提高雇員最低時薪的協議。SEIU今年初估計，這項法律將適用於加州約3000名速食連鎖店雇主，包括麥當勞、漢堡王及其加盟店所有者。

然而，加州有許多其他食品業者和類型沒有被這項法律直接點名，例如超市和一些麵包店。州長紐森（Gavin Newsom）本周還簽署了一項法律，將設在機場、會議中心和飯店內的速食店排除在外。

自這項法律於去年9月獲簽署通過以來，許多雇主試圖搞清楚他們是否受這項法律的約束，但法案提出者加州眾議員侯登（Chris Holden）一直無法給出為何某些商店可被豁免的明確答案，只把雇主的詢問轉給加州勞資關係局（Department of Industrial Relations）處理。

到了12月，雇主們開始雇用律師提出訴訟。例如，有律師要求當局確認，如果其當事人擁有Papa Murphy’s 的「即點即烤」披薩連鎖店，他們是否需要支付雇員最低時薪20元。

勞資關係局律師亞波（Ehud Appel）表示，他們不會回覆個人詢問，但本月起會透過常見問題（FAQ）方式做出回答。

勞資關係局在常見問題中表示，銷售冰淇淋的商店不在豁免行列，儘管全國行業分類系統將冰淇淋店排除在速食店的定義之外；麵包店要想獲得豁免，販賣的麵包重量必須超過半磅；「店中店」勞工在速食店內工作的時間才能領取最低時薪20元。

然而，這些解釋顯然將引發新的問題。例如，法律規定，速食店經理的時薪必須是員工最低時薪的兩倍以上，才能免受加州加班費法律的約束。但是，一家零售商店的律師3月中旬向勞資關係局請教，他們的商店經理只是兼職管理店內速食店，該如何給薪。

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