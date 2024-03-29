國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍

民眾航空飛行成本日益增加，中美各大航空公司陸續開始經濟艙第二件行李收費潮。（記者張宏／攝影）

航空公司搶錢啦？民眾航空飛行成本日益增加，中美各大航空公司陸續開始經濟艙第二件行李收費潮。美國的航空公司在疫情 期間領先國際線第二件托運行李收費和經濟艙多等級座位的潮流，目前中國航空公司如國航、廈門航空和國泰航空、四川航空都已跟進，且行李費用遠超美資一倍左右。行李費成航空公司穩定的收入來源，但對旅客來說卻是額外成本。

國際航線兩件免費行李托運或已成歷史，早在疫情期間，美國的航空公司包括達美、美國航空和美聯航就已開始中美航班第一件托運行李免費，第二件收費100元。如今疫情結束，中國大陸、台灣和日韓的大多數航空公司目前雖然保持兩件托運行李免費額，但如果聯程機票第一段由美國的航空公司執飛，則可能只有一件免費，建議旅客在購票時確認自己的托運行李免費額。

但是中國國際航空、廈門航空和香港的國泰航空已開始有樣學樣，開始收費潮，像國航從去年12月28日起，根據國航官網關於超額行李費的公告，目前第二件行李的費用為200元，且國航也學美方航空公司把經濟艙分成若干等級。國泰航空經濟艙也是只有一件免費托運行李，第二件托運行李要收費200元起，廈門航空第二件托運行李費用是195元，四川航空第二件托運價格是160元。

有知情人士表示，此舉是向美國的航空公司看齊。但第二件行李的價格比美方的100元要多一倍是為哪般？難道是把疫情期間虧的錢都轉嫁到飛美中線的旅客身上？

通常中美國際航線免費托運行李每件不超過50磅（23公斤），如聯程機票牽扯到多家航空公司，通常行李以跨洋段標準執行。如果不是聯程機票，每一段票的航空公司有權依自己的解釋執行。 因多數航空公司間有行李聯運協議，所以最好把幾張機票行程單都交給機場托運櫃檯，請服務人員盡量一托到底（最終目的地）。

托運行李在進入美國第一站都要取出來過美國海關，出美國時沒有邊檢和海關，行李一般都不用取出。有中國國內銜接航班的旅客，在北京、上海、廣州行李聯運情況不同航班不太一樣。 如果是國航、東航 或南航同一航司承運的班機和聯票，許多中國國內機場可以一站托運到底。 在北京、上海浦東機場、廣州不需提取行李，非常方便。 海南航空有些航班還不能做到行李聯運，需要在北京取出行李再辦理托運。

美方航空公司在國內國際都把行李費作為主要營收來源，且今年年初開始，美國航空（American Airlines）與聯合航空（United Airlines）和達美航空 （Delta Air Lines）相繼宣布調高行李費。自2008年美國航空對行李收取費用以來，行李費已成航空公司穩定的收入來源。2022年一項統計數據顯示，全美各家航空公司共收取托運行李費68億元，其中美國航空進帳14億元、聯合航空11億元，達美航空則以9.794億元，位居第三。

最近計劃回中國的華人徐小姐表示，因為疫情好幾年都沒有回去，本來積累很多給家人的東西，一個托運行李肯定會超重，但兩個托運行李還額外加200元。現在中美機票票價依然在1100元左右，再加上行李費，負擔很重，要抓緊利用那些兩件行李免費托運的機會。