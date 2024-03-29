國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍
航空公司搶錢啦？民眾航空飛行成本日益增加，中美各大航空公司陸續開始經濟艙第二件行李收費潮。美國的航空公司在疫情期間領先國際線第二件托運行李收費和經濟艙多等級座位的潮流，目前中國航空公司如國航、廈門航空和國泰航空、四川航空都已跟進，且行李費用遠超美資一倍左右。行李費成航空公司穩定的收入來源，但對旅客來說卻是額外成本。
國際航線兩件免費行李托運或已成歷史，早在疫情期間，美國的航空公司包括達美、美國航空和美聯航就已開始中美航班第一件托運行李免費，第二件收費100元。如今疫情結束，中國大陸、台灣和日韓的大多數航空公司目前雖然保持兩件托運行李免費額，但如果聯程機票第一段由美國的航空公司執飛，則可能只有一件免費，建議旅客在購票時確認自己的托運行李免費額。
但是中國國際航空、廈門航空和香港的國泰航空已開始有樣學樣，開始收費潮，像國航從去年12月28日起，根據國航官網關於超額行李費的公告，目前第二件行李的費用為200元，且國航也學美方航空公司把經濟艙分成若干等級。國泰航空經濟艙也是只有一件免費托運行李，第二件托運行李要收費200元起，廈門航空第二件托運行李費用是195元，四川航空第二件托運價格是160元。
有知情人士表示，此舉是向美國的航空公司看齊。但第二件行李的價格比美方的100元要多一倍是為哪般？難道是把疫情期間虧的錢都轉嫁到飛美中線的旅客身上？
通常中美國際航線免費托運行李每件不超過50磅（23公斤），如聯程機票牽扯到多家航空公司，通常行李以跨洋段標準執行。如果不是聯程機票，每一段票的航空公司有權依自己的解釋執行。 因多數航空公司間有行李聯運協議，所以最好把幾張機票行程單都交給機場托運櫃檯，請服務人員盡量一托到底（最終目的地）。
托運行李在進入美國第一站都要取出來過美國海關，出美國時沒有邊檢和海關，行李一般都不用取出。有中國國內銜接航班的旅客，在北京、上海、廣州行李聯運情況不同航班不太一樣。 如果是國航、東航或南航同一航司承運的班機和聯票，許多中國國內機場可以一站托運到底。 在北京、上海浦東機場、廣州不需提取行李，非常方便。 海南航空有些航班還不能做到行李聯運，需要在北京取出行李再辦理托運。
美方航空公司在國內國際都把行李費作為主要營收來源，且今年年初開始，美國航空（American Airlines）與聯合航空（United Airlines）和達美航空（Delta Air Lines）相繼宣布調高行李費。自2008年美國航空對行李收取費用以來，行李費已成航空公司穩定的收入來源。2022年一項統計數據顯示，全美各家航空公司共收取托運行李費68億元，其中美國航空進帳14億元、聯合航空11億元，達美航空則以9.794億元，位居第三。
最近計劃回中國的華人徐小姐表示，因為疫情好幾年都沒有回去，本來積累很多給家人的東西，一個托運行李肯定會超重，但兩個托運行李還額外加200元。現在中美機票票價依然在1100元左右，再加上行李費，負擔很重，要抓緊利用那些兩件行李免費托運的機會。
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