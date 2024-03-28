保險公司大幅取消保單 州府擬對策

State Farm日前宣布取消加州7萬2000份現有產物險保單，加州保險廳表示將召開公聽會制定新規定。（電視新聞截圖）

在大型產物保險 公司State Farm上周宣布將取消加州 共7萬2000份現有保單後，加州保險廳26日表示，將採取措施穩定本地產物保險市場。

State Farm上周宣布，由於加州經營成本和包括野火在內等災難的風險不斷上升，他們今年夏季將取消約3萬份個人產物保單和約4萬2000份商業公寓保單。

灣區NBC電視台報導，有鑑於此，加州保險廳26日表示，將召開公聽會，討論如何能讓保險公司更願意承保加州房屋，並依此制定新規定，其中一項建議作法是簡化對保險公司費率的審批流程。因為保險公司抱怨加州審批新保費 的時間過長。

加州保險廳長萊拉（Ricardo Lara）說：「新規定將有助保險廳專家確保投保人不會支付不合理的保費。」

在加州提供產物保險的大型保險公司中，至少有七家已經限制或完全停止接受來自加州的新保單。State Farm去年開始停止接受加州新產物險保單，而且調高了現有客戶的保費。

State Farm在提供給NBC電視台的聲明中表示，因為受到通貨膨脹、嚴重災難風險、再保險成本的影響，以及數十年來加州法規的限制，他們不得不放棄加州部分保單。

不過，根據State Farm最近公布的數據，他們目前淨資產額為1340億元，比去年多出30億元。萊拉表示，這些數字讓他們對State Farm的財務狀況產生嚴重質疑，將要求State Farm對此做出解釋。

加州法律規定，保險公司不續保必須在60天前向客戶提出通知，屋主只有兩個月的時間可以尋找新保險公司。