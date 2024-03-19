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6%佣金將取消 料難撼動房價

記者啟鉻／洛杉磯報導
華人地產專家卻認為，NAR取消實行多年的6%售屋佣金的規定，對房地產市場影響有限。（記者啟鉻／攝影）
華人地產專家卻認為，NAR取消實行多年的6%售屋佣金的規定，對房地產市場影響有限。（記者啟鉻／攝影）

全國房地產商協會（NAR）將取消實行多年的6%售屋佣金規定，成為近日地產業內人士關注的焦點。有業界人士稱，此舉將帶來「房市大地震」，可望拉低房價，且可能導致大批房地產仲介失業。部分華人地產專家卻認為，此舉對房地產市場影響有限，不會導致房價下跌，也不會讓大量地產經紀失業，甚至可能對房屋仲介業有正面影響。

地產投資專家謝宗煌表示，他認為NAR的改變具有積極影響。售屋佣金，應以房屋仲介對賣家及買家的服務品質、態度和結果決定，以往由賣家來支付買家仲介佣金的方式並不合理，也不利於行業健康合理的運營。而且，關於佣金的分配比例，法律上也沒有作出硬性規定，而是由雙方協定，6%的佣金比例也是傳統慣例。

談及對房地產業界影響，謝宗煌認為，買家會緊盯買家仲介服務，無形中買家經紀的責任和工作加重，對買家經紀的業務能力、服務品質也是挑戰。就不是先前隨便帶幾個客人就應付，成交後輕易拿佣金了。對於此舉會拉低房價的說法，謝宗煌認為不太可能，原因是或許售房佣金會更高。也不太可能導致大量房地產經紀失業。

資深地產經紀袁立功表示，多年來在房地產市場房屋交易過程中，賣家和買家經紀因佣金問題發生糾紛官司的情況屢見不鮮。比如，賣家只願意支付賣家經紀的佣金，不願支付買家經紀佣金；有些賣家經紀為搶生意，以不收佣金或者只收1%的佣金的方式搶下房源後，變相向買家收取更高佣金。袁立功認為，NAR的做法可能導致結果是，若買家願意支付較高佣金，可能會導致賣家經紀偏向買家利益，損害賣家利益，而買家也成了受害者。而這之中，受益最大的一方是賣家經紀。

地產投資人胡張燕燕說，如今由於網路資訊發達，屋主出售房屋變得簡單，不必請地產經紀幫忙。但作為買方，尤其是首次購房者，則需在專業人士的協助下，才能規避可能出現的房屋交易或是房屋本身存在的問題。

地產專家吳桐淮指出，商業地產早已實行賣家支付賣家經紀佣金做法，他認為房地產仲介應適應這種方式。NAR新規對房地產市場的負面影響非常有限，引發房屋價格下跌的情況不太可能出現。賣家在意的是以更高的價格出售房屋，並不在於支付佣金的多少；而且，房屋價格主要受供需影響，當需求增大時，價格自然就高了。

房地產 房價 投資

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