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漢字文化節 造紙、皮影戲吸睛

記者邵敏／洛杉磯報導
洛杉磯正體漢字文化節活動中的皮影戲讓人流連忘返。（記者邵敏／攝影）
洛杉磯正體漢字文化節活動中的皮影戲讓人流連忘返。（記者邵敏／攝影）

正體漢字文化節17日在洛僑文教服務中心舉行。文化節由南加中文學校聯合會主辦，活動內容豐富，包括台灣原住民生活展示、皮影戲、文字遊戲、造紙術及舞台表演等，讓眾人體驗漢字之美，領略東方文化風采。

主辦方表示，能在多元文化的洛杉磯大都會中，舉辦這樣的活動很有意義。正體漢字不僅是中華文化重要載體，也是聯繫全球華人的文化紐帶，文化節通過一系列精彩紛呈的舞台表演和攤位活動，全方位展示正體漢字魅力。南加州中文學校聯合會會長車慶餘指出，借助這個文化節，幫助人們認識漢字由來；透過遊戲、表演等活動，讓學習中文者產生濃厚興趣。相較往年，今年活動更加豐富，參加者積極熱情。

波莫那(Pomona)中文學校讓孩子們親自體驗造紙術，小朋友在工作人員幫助下，把網格浸到紙漿中，再用海綿吸乾紙漿水，曬乾後很快就變成一張紙；托倫斯（Torrance）中文學校攤位，孩子們興致勃勃參加皮影戲遊戲。該校張老師指出，今年生肖是龍年，特別指導製作栩栩如生的龍皮影，讓孩子們接觸民俗遊戲同時，了解中華傳統文化。

今年文化節共邀請10所中文學校、FASCA青少年文化大使協會、以及愛憫文教基金會的文化種子青少年團，共同參與。每所中文學校都帶來特色項目，以遊戲，手工等方式，讓參與者在有趣氛圍中認識漢字及中華文化。主流學校中文沉浸式教育計畫學生，也受邀參加文化節。

活動中，美國加州客家會帶來歌曲演唱，展現客家文化魅力；聖瑪利諾（San Marino）中文學校透過舞蹈，呈現台灣原住民與自然和諧共生的生活畫面；哈仙達岡（Hacienda Heights）中文學校的倉頡造字歌舞劇，以創意演繹漢字故事，讓傳統文化煥發新意；喜瑞都（Cerritos）中文學校祥獅獻瑞，為活動增添喜慶氣氛。

聖瑪利諾中文學校攤位，讓孩子在遊戲中領略漢字樂趣。（記者邵敏／攝影）
聖瑪利諾中文學校攤位，讓孩子在遊戲中領略漢字樂趣。（記者邵敏／攝影）

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