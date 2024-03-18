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橙縣搶匪多外地人 T霸警告

編譯胡立宗／綜合報導
橙縣打擊犯罪的T霸。（取自FOXLA報導）
橙縣打擊犯罪的T霸。（取自FOXLA報導）

橙縣檢方HEIST犯罪小組統計，九個月來的141起搶劫竊盜案中，只有一件的嫌犯是橙縣本地人，換言之，橙縣絕大多數犯罪都是外地人所為。面對這種情況，橙縣檢察長史匹澤（Todd Spitzer）決定發動大規模告示行動，要讓外地罪犯知道，「趕來橙縣犯事，就要有被起訴的準備」。

嚇阻犯罪宣傳行動預計為期四周，受眾達3800萬人，經費來自聯邦收繳的犯罪所得，因為聯邦認定犯罪所得可以用於反制宣傳。當地媒體報導，史匹澤將15萬元用於主要高速公路的10座靜態與動態T霸，從洛杉磯縣、河濱縣進入橙縣時就能看到。

此外，洛杉磯市、長堤、諾瓦克、格蘭岱的公車廣告也將換上反制標語。另外7萬500元則用在橙縣、洛縣、河濱、聖伯納汀諾、聖地牙哥、帝王縣的手機宣傳上。橙縣部分店家也會配合張貼海報，車輛保險桿的貼紙也會分發。

史匹澤的聲明強調，州府沙加緬度或許要鋪紅毯歡迎竊賊，但是咱們橙縣會給他們一個教訓，因為「犯罪在橙縣得不到好下場，敢偷就一定起訴」（Crime doesn't pay in Orange County. If you steal, we prosecute.）。

史匹澤指出，當風險比報酬更高時，願意打砸搶、侵門踏戶，拿了東西不付帳就想走的賊人們就會變少。

橙縣 洛杉磯 長堤

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