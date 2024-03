橙縣搶匪多外地人 T霸警告

橙縣打擊犯罪的T霸。(取自FOXLA報導)

橙縣 檢方HEIST犯罪小組統計,九個月來的141起搶劫竊盜案中,只有一件的嫌犯是橙縣本地人,換言之,橙縣絕大多數犯罪都是外地人所為。面對這種情況,橙縣檢察長史匹澤(Todd Spitzer)決定發動大規模告示行動,要讓外地罪犯知道,「趕來橙縣犯事,就要有被起訴的準備」。

嚇阻犯罪宣傳行動預計為期四周,受眾達3800萬人,經費來自聯邦收繳的犯罪所得,因為聯邦認定犯罪所得可以用於反制宣傳。當地媒體報導,史匹澤將15萬元用於主要高速公路的10座靜態與動態T霸,從洛杉磯 縣、河濱縣進入橙縣時就能看到。

此外,洛杉磯市、長堤 、諾瓦克、格蘭岱的公車廣告也將換上反制標語。另外7萬500元則用在橙縣、洛縣、河濱、聖伯納汀諾、聖地牙哥、帝王縣的手機宣傳上。橙縣部分店家也會配合張貼海報,車輛保險桿的貼紙也會分發。

史匹澤的聲明強調,州府沙加緬度或許要鋪紅毯歡迎竊賊,但是咱們橙縣會給他們一個教訓,因為「犯罪在橙縣得不到好下場,敢偷就一定起訴」(Crime doesn't pay in Orange County. If you steal, we prosecute.)。

史匹澤指出,當風險比報酬更高時,願意打砸搶、侵門踏戶,拿了東西不付帳就想走的賊人們就會變少。